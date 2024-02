EFE-Maroc clôture la 3ème édition du Salon d’Emploi Virtuel

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) a clôturé la troisième édition de son salon d’emploi virtuel (Virtual Job Fair), qui s’est tenue les 21 et 22 février.

Organisé en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), Silatech, Bill and Melinda Gates, Dell Technologies et Accenture, ce salon d’emploi 100% en ligne a connu l’inscription de 2.800 jeunes pour rencontrer les 28 entreprises participantes opérant dans différents secteurs d’activités et en recherche de leurs futurs talents, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Partie intégrante du programme “A Chance to Reset”, financé par Silatech, Dell Technologies, Accenture et Bill & Melinda Gates Foundation, le Virtual Job Fair a été organisé pour la première fois en 2022, fait savoir la même source.

Le salon est devenu depuis un rendez-vous annuel tant attendu permettant de promouvoir l’employabilité des jeunes marocains en leur offrant une opportunité d’accéder facilement à des offres d’emploi en ligne sans contrainte logistique, créant ainsi une passerelle numérique gratuite entre les chercheurs d’emploi et les entreprises de toutes les régions du Royaume.

Et de relever que le salon a aussi permis à ces jeunes de bénéficier de différents webinaires animés par des formateurs certifiés, organisés en ligne en amant du salon, et qui visaient à mieux les préparer aux entretiens d’embauche.

De la rédaction du CV, à la gestion du temps et du stress et en passant par la productivité au travail, ces webinaires ont connu un taux de participation très important soulignant la nécessité de l’accompagnement des jeunes dans ce genre d’évènement.

Le Virtual Job Fair s’est soldé par des centaines d’entretiens d’embauche concrétisés et des ateliers de restitution organisés avec les jeunes pour avoir leur retour d’expérience à chaud et mieux les orienter dans leur navigation à travers les 86 postes à pourvoir offerts par les partenaires du salon.

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi est une association de droit marocain, reconnue d’utilité publique et membre du réseau international Education For Employment (EFE). Fondée en 2008, EFE-Maroc offre aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail.

LR/MAP