Micro-Assurance | Wafacash s'allie à Wafa Assurance et lance «Taamine Wafacash»

Wafacash s’allie à Wafa Assurance pour lancer «Taamine Wafacash». Une conférence de presse a été organisée à Casablanca, le 23 février 2023, pour annoncer le lancement de ce nouveau produit.

Les deux leaders de leurs secteurs respectifs et acteurs majeurs de l’inclusion financière, mettent ainsi place un modèle de distribution et de gestion de produits de micro-assurance au profit des Marocains. L’objectif consiste à faire bénéficier aux clients de Wafacash du concept « Taamine Iktissadi », développé par Wafa Assurance depuis 2019.

Dans ce cadre, 4 produits d’assurance Vie et assurance de Personnes sont lancés. Il s’agit de.Taamine Al Janaza, Taamine Wladi, Taamine Al Walidine et Taamine Sahti), ainsi que deux produits d’assurance Dommage à savoir, Taamine Bayti et Taamine Mahali.

La commercialisation des produits d’assurance Vie et assurance de Personnes sera effective dans tout le réseau Wafacash à partir du 1er mars 2023. Dans un second temps, ce sera le tour des produits d’assurance « Dommage ».

Cette alliance Wafacash-Wafa Assurance, a pour but d’accompagner les orientations stratégiques nationales, en termes d’accessibilité des services financiers formels, de protection du consommateur et d’éducation financière.

