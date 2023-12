Mayara s’entretient avec l’ambassadeur de la Finlande au Maroc

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec l’ambassadeur de la République de Finlande au Maroc, Marjaana Sall.

Lors de ses entretiens, M. Mayara a mis en avant les relations politiques solides unissant le Maroc et la Finlande, qui ont connu une dynamique soutenue au cours des dernières années, faisant part de la disposition de la Chambre des Conseillers à accompagner cette dynamique en vue de l’élargir aux divers domaines de coopération bilatérale, a indiqué la Chambre dans un communiqué.

Dans ce sens, il a mis en exergue la ferme volonté qui anime le Maroc pour renforcer et consolider les relations de coopération avec la Finlande, particulièrement dans les domaines parlementaire et économique, dans un contexte régional et international marqué par des défis sécuritaires.

S’agissant de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, M. Mayara a mis l’accent sur le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme solution réaliste et définitive au différend artificiel autour du Sahara marocain, jetant la lumière sur les souffrances que subissent les Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf, dans le sud de l’Algérie.

A cet égard, il a appelé la communauté internationale à agir pour mettre fin aux violations commises à l’encontre des populations séquestrées.

Pour sa part, Mme Sall s’est félicitée de l’excellence des relations distinguées liant les deux pays, soulignant l’importance de la coopération parlementaire dans la dynamisation de ces liens, notamment dans leur volet économique.

Le Maroc joue un rôle central dans le continent africain, a affirmé la diplomate, faisant part de la volonté de son pays d’adhérer à la vision énoncée dans le Discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte et dans lequel le Souverain a souligné que “le Maroc est solidement arrimé à l’Europe, son versant atlantique lui ouvre, quant à lui, un accès complet sur l’Afrique et une fenêtre sur l’espace américain”.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont convenu de la nécessité de déployer tous les efforts en vue de développer les relations bilatérales, à travers le renforcement du dialogue et l’intensification de l’échange des visites parlementaires, l’objectif étant d’explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines de l’eau, des énergies renouvelables et de l’économie verte.

