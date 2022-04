Mastercard lance son programme Girls4Tech au Maroc

Partager Facebook

Mastercard a annoncé le lancement de son programme Girls4Tech au Maroc pour inciter les jeunes écolières à développer des compétences en matière de STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques).

“Mastercard a organisé au Maroc une session numérique Girls4Tech Connect afin d’initier les jeunes écolières âgées de 7 à 12 ans aux domaines des sciences et technologies”, indique Mastercard dans un communiqué.

Lancé en 2014, Girls4Tech est le programme éducatif phare de Mastercard centré sur les STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) qui a pour objectif de toucher cinq millions de filles dans le monde d’ici 2025. Basé sur les standards internationaux en sciences et mathématiques, il intègre l’expertise de Mastercard en matière de technologie et d’innovation, pour permettre aux élèves de découvrir un éventail de métiers, tels que : Détective de fraude, Analyste de données et Ingénieure de logiciels.

Initialement organisé en sessions présentielles animées par des employés bénévoles de Mastercard, le programme a tiré parti du développement mondial de l’apprentissage en ligne occasionné par la pandémie du COVID-19 pour se décliner sous un format numérique. Il s’est également élargi pour couvrir des sujets tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

“Notre vision pour Girls4Tech au Maroc est de construire des connaissances fondamentales en sciences et technologie et de développer les compétences essentielles du 21e siècle dont les filles ont besoin pour leurs études et leur réussite professionnelle. Ce programme unique est conçu pour éveiller leur curiosité pour les STIM et leur dévoiler les applications pratiques de ces compétences”, a déclaré Mohamed Benomar, Directeur de Mastercard pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter :”Ce programme phare met également en avant notre technologie de paiement – algorithmes, cryptage, détection des fraudes, analyse des données, convergence numérique ainsi que la puissance de notre réseau. Nous sommes impatients de permettre à davantage de filles de bénéficier de cette initiation dans l’ultime objectif d’augmenter la représentation des femmes dans les métiers de la technologie”.

En proposant des activités concrètes, ludiques et pratiques, les instructeurs ont démontré à ces jeunes élèves qu’être amical, enthousiaste, mathématique, artistique, scientifique, logique et même créative sont autant de compétences nécessaires pour accéder à une carrière dans la technologie.

“Au sein des Ecoles Riad, nous accordons beaucoup d’importance aux sciences et à la technologie. Par son innovation et son avant-gardisme, le programme Girls4Tech a permis à nos élèves d’aborder ces sujets avec un regard neuf grâce à des outils numériques de dernière génération. Nous attendons avec impatience d’autres sessions qui continueront à encourager un plus grand nombre de nos élèves à considérer des parcours professionnels dans ces domaines”, a déclaré, de son côté, Rachid Berrada, directeur des Ecoles Riad, Casablanca, Maroc.

A ce jour, plus de deux millions de jeunes filles dans 46 pays ont bénéficié du programme Girls4Tech avec l’objectif d’en atteindre cinq millions d’ici 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’entreprise en faveur de l’équité, la diversité et l’inclusion et d’une meilleure représentation des femmes dans le secteur technologique.

Mastercard est une société technologique mondiale dans le secteur des paiements. Sa mission est de connecter et d’alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles.

LR/MAP