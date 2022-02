Mastercard et CIH Bank célèbrent le lancement de CIH Pay

Partager Facebook

Suite à l’annonce du lancement du service CIH Pay au Maroc en janvier 2022, Mastercard et CIH Bank ont organisé une soirée de gala au Sofitel Tour Blanche à Casablanca.

Lors de cet événement prestigieux, les invités ont assisté à une performance du rappeur marocain Draganov, ainsi qu’à une animation des humoristes renommés, « Les inqualifiables » », indique un communiqué des organisateurs, ajoutant que l’événement a connu également la participation d’influenceurs, d’humoristes, de musiciens et d’autres personnalités publiques.

Le communiqué fait, en outre, savoir que les clients de CIH Bank ont également pu profiter de l’événement, diffusé en direct sur les réseaux sociaux de la Banque.

En effet, le lancement de CIH Pay fait suite à la signature d’un accord stratégique à long terme entre CIH Bank et Mastercard en 2021. Les deux entreprises partagent une ambition mutuelle de favoriser la numérisation et la commodité en apportant des solutions de paiement numérique innovantes au Maroc.

« Le lancement de CIH PAY avec Mastercard s’inscrit dans la continuité de notre partenariat, pour le développement et la dématérialisation des moyens de paiement mis à la disposition de notre clientèle », a relevé Lotfi Sekkat, président directeur général de CIH Bank cité dans le communiqué.

« Avec CIH PAY, plus de 1,7 million porteurs de cartes Mastercard peuvent digitaliser de manière transparente leurs cartes bancaires pour régler leurs achats via les smartphones. Nous espérons que ce nouveau service sera adopté par nos clients et aussi par les commerçants, puisqu’il s’agit d’une solution de paiement alliant à la fois, une aisance dans l’usage et une sécurité des transactions », a-t-il fait observer.

Pour sa part, le directeur Général de Mastercard pour l’Afrique du Nord, Mohamed Benomar, a souligné que « le paysage des paiements d’aujourd’hui est plein de possibilités passionnantes pour innover en permanence, tout en veillant à ce que la sécurité, la commodité, la mobilité, la rapidité et la facilité sans friction soient des priorités absolues.

« Mastercard est ravie de s’associer au CIH Bank pour lancer cette solution, soutenue par les capacités de tokenisation transparente de notre service Mastercard Digital Enablement. Nous sommes convaincus que ce lancement Priceless sera une étape clé dans l’accélération continue de la numérisation de l’écosystème des paiements en Afrique du Nord », a-t-il dit.

CIH Pay élargit le portefeuille de canaux de paiement de CIH Bank dans le cadre de sa stratégie omnicanal, offrant à ses clients instantanéité, sécurité, rapidité et plus de choix, améliorant ainsi l’expérience utilisateur (UX). La solution de paiement numérique est valable pour tous les clients détenteurs d’une carte bancaire Mastercard et d’un appareil mobile Androïd utilisant la technologie NFC (Near Field Communication).

Dans l’index Mastercard New Payment de l’année dernière, près de trois consommateurs sur quatre ont déclaré que les méthodes de paiement numériques les aidaient à économiser de l’argent. Si l’argent liquide représente toujours la grande majorité des transactions dans la région, les transactions à travers l’Afrique du Nord ont augmenté de 29 % en 2020, contre une croissance de 23,8 % en 2019.

Les consommateurs marocains peuvent désormais utiliser CIH pay sans avoir à utiliser la carte physique et effectuer des paiements sûrs et sécurisés à l’aide de leur téléphone portable.

LR/MAP