Marrakech | Appel à saisir les énormes opportunités offertes par les nouvelles technologies dans le domaine de la santé

Les participants à un workshop organisé, jeudi à Marrakech, dans le cadre du Forum Régional de l’inclusion économique des jeunes et de l’entrepreneuriat, ont appelé à saisir et tirer profit des énormes opportunités offertes par les nouvelles technologies dans le domaine de la santé.

Les intervenants lors de cet atelier axé sur le thème : “Promouvoir l’innovation dans la transformation de nos systèmes de santé : Rôle de la santé digitale”, ont souligné la nécessité de bien se préparer pour être en mesure d’accompagner les mutations que connait le secteur de la santé avec l’adoption des nouvelles technologies.

S’exprimant à cette occasion, Anass Doukkali, président du Conseil d’administration du Centre d’innovation en E-santé (CIeS) relevant de l’université Mohammed V, a relevé que le Maroc est bien préparé pour réussir une transition qualitative vers la santé digitale, dont l’importance est apparue durant la période de la pandémie de la Covid-19.

Après avoir mis en avant l’importance de l’adoption des nouvelles technologies dans le domaine sanitaire, M. Doukkali a indiqué que le CIeS se positionne comme un Hub pour la e-santé, un accélérateur pour la dynamique e-santé au Maroc, un fournisseur d’expertise et de conseil pour les différents intervenants institutionnels et prestataires de soins, un incubateur de projets innovants, et un catalyseur pour le financement de la recherche et de l’innovation en la matière.

Dans ce contexte, il a abordé les différents facteurs susceptibles de promouvoir l’e-santé, lesquels requièrent des campagnes de communication et des rencontres visant à sensibiliser sur les avantages du recours à la santé digitale.

De son côté, le président délégué de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), Hicham Medromi, a relevé que l’adoption de la digitalisation dans le domaine sanitaire est de nature à engendrer des résultats importants susceptibles de transcender plusieurs difficultés qui lestent le développement du secteur aux niveaux national, continental et international.

Pour sa part, Mehdi Bouhamidi, opérateur dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, a indiqué que l’e-santé constitue l’avenir du secteur, qui connait des transformations majeures, avec l’adoption de la digitalisation et ce, à l’instar d’autres secteurs.

Après avoir relevé que la santé représente un domaine structuré, il a mis en relief moult opportunités offertes par la digitalisation, d’autant plus que le secteur a connu des avancées majeures, grâce à plusieurs applications ayant permis de faciliter la prise de rendez-vous et l’adoption de la télémédecine entre autres.

Organisé en partenariat avec la préfecture de Marrakech, les provinces relevant de la région Marrakech-Safi, le Centre Régional d’Investissement (CRI) et les associations partenaires de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la mise en œuvre du programme d’”amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes”, cet événement socioéconomique vise à mettre en valeur les réalisations de la jeunesse talentueuse de Marrakech-Safi en matière d’entrepreneuriat et de création de valeur.

Le Forum Régional d’inclusion économique des jeunes et de l’entrepreneuriat, qui se tient parallèlement aux Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech, est considéré comme une plateforme réunissant les parties prenantes pour discuter des défis et des perspectives de croissance en matière d’entrepreneuriat et d’inclusion économique.

Il offre également une plateforme unifiée qui accueille 83 exposants représentant les jeunes ayant bénéficié du programme de soutien à l’entrepreneuriat et dont le nombre s’élève 1.663 porteurs de projets, outre 601 coopératives et petites et moyennes entreprises (PME) ayant profité du programme de “l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” de l’INDH.

