Mondial 2030 | Le Maroc récolte les fruits d’une planification stratégique à tous les niveaux (journal qatari)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le choix du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal est le résultat d’une planification stratégique menée par le Royaume à tous les niveaux, en l’occurrence sportif, écrit le journal qatari “Al-Watan”.

Dans un article intitulé, “Un rêve devenu réalité, la joie de l’exploit”, le journal qatari met en avant que “le rêve est devenu réalité. Il n’y a pas de désespoir dans la vie. C’est le Maroc tel que nous le connaissons”.

“Al-Watan” a rappelé que SM le Roi Mohammed VI a annoncé la bonne nouvelle au Maroc, aux pays arabes et africains suite à la désignation du Royaume pour l’organisation de la plus grande messe footballistique mondiale, conjointement avec les deux pays ibériques, en reconnaissance de la place de choix qu’occupe le Maroc sur le plan sportif et son développement dans divers domaines.

Après cinq candidatures pour l’organiser et après y avoir participé à 6 reprises, le Maroc a finalement remporté le pari d’accueillir le Mondial avec l’Espagne et le Portugal, note le journal, tout en s’attendant à un succès retentissant dans l’organisation de cette compétition et les activités parallèles.

“C’est la première fois que le Mondial est organisé dans deux continents différents: l’Europe et l’Afrique”, met-on en exergue.

Ainsi, l’auteur de l’article a affirmé que “tout le monde” partage la joie du peuple marocain, tout en se disant optimiste quant à la capacité des Lions de l’Atlas d’écrire une nouvelle page du sport marocain, arabe et africain.

Il a souligné que ces réalisations reflètent la place dont jouit le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “qui œuvre au développement de Son pays, vers une renaissance globale dans divers domaines”.

L’auteur de l’article n’a pas manqué l’occasion de rappeler l’exploit des Lions de l’Atlas dans le Mondial qatari “exceptionnel”.

LR/MAP