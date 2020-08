Maroc-Jordanie | Vers un renforcement de la coopération judiciaire

Partager Facebook

L’ambassadeur du Maroc à Amman, Khaled Naciri, a eu, mercredi, des entretiens avec le ministre jordanien de la Justice Bassam Al-Talhouni, axés sur la coopération et la coordination entre le Maroc et la Jordanie dans les domaines judiciaire et juridique.

Les discussions entre les deux parties ont également porté sur les voies de renforcer la coopération dans lesdits domaines, dans le cadre des accords et mémorandums d’entente liant les deux pays.

A cette occasion, M. Naciri a mis en avant la qualité des relations politiques existant entre les deux Royaumes, dont les bases ont été jetées par feu SM Hassan II et feu SM Hussein ben Talal. Ces liens, a ajouté le diplomate marocain, ont été par la suite consolidés par SM le Roi Mohammed VI et Son frère SM le Roi Abdallah II.

De son côté, M. Al-Talhouni a souligné la profondeur des relations distinguées liant le Maroc et la Jordanie, deux pays frères qui ont les mêmes positions vis-à-vis des causes de la Oumma arabe et islamique.

LR/MAP