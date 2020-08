Ouezzane | Lancement des travaux de construction du Centre hospitalier

Partager Facebook

Les travaux de construction du Centre hospitalier provincial d’Ouezzane ont été lancés, jeudi 27 août, pour un investissement global d’environ 245 millions de dirhams.

Le coup d’envoi des travaux de construction a été donné lors d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la province d’Ouezzane, Mehdi Chalabi, en présence des responsables provinciaux du ministère de la Santé ainsi que des élus locaux.

Ce centre hospitalier, qui sera construit sur un terrain de 7,94 hectares avec une superficie couverte de 31.340 mètres carrés, se veut un nouveau pôle de santé répondant aux besoins de la province d’Ouezzane et visant à améliorer la qualité de la prise en charge des patients.

Avec une capacité d’accueil de 120 lits en hospitalisation et 34 places de jour, cet établissement a pour but d’assurer à la population de la province les prestations hospitalières de soins de premier et deuxième niveaux.

Par ailleurs, le centre hospitalier provincial d’Ouezzane offrira des services de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie, outre des services ambulatoires qui incluent des consultations spécialisées externes, les explorations fonctionnelles, la rééducation, l’hémodialyse, les prélèvements et des services dentaires et d’oncologie, en plus d’un hôpital de jour.

Cette structure, dont le délai de construction est estimé à 30 mois, comprendra une pharmacie, des magasins, des ateliers, une morgue et un espace de gestion des déchets, ainsi que des locaux administratifs.

LR/MAP