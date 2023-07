Marhaba 2023 | Près de 163.000 passagers et 43.101 véhicules ont transités par le port de Béni-Ansar

Un total de 162.903 passagers et de 43.101 véhicules ont transité par le port de Béni-Ansar, entre le 5 juin et le 23 juillet 2023, dans le cadre de l’opération “Marhaba 2023”, a indiqué lundi le directeur du port, Driss Lefdaoui.

Ce volume représente une hausse de 20% pour les passagers par rapport à la même période de 2022 (135.476 voyageurs), et de 21% pour les véhicules (35.678/2022), a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Durant la période du1er janvier jusqu’au 23 juillet 2023, le nombre de passagers ayant transité par cette plateforme portuaire a atteint 264.602 personnes, contre 167.566 durant la même période de 2022, soit une augmentation de 58%, précise-t-on.

Pendant la même période, 83.053 véhicules ont été enregistrés au niveau de ce port, ajoute la même source, notant une hausse de 75% par rapport à 2022 (47.593).

M. Lefdaoui a souligné, à cet égard, que le port Béni Ansar a mis en place un dispositif logistique et d’accueil exceptionnel pour accueillir et accompagner les Marocains du monde dans le cadre de l’opération Marhaba 2023, faisant savoir qu’une enveloppe budgétaire d’environ 140 millions de dirhams (MDH) a été allouée à l’amélioration des infrastructures portuaires et des services fournis aux voyageurs.

Il s’agit notamment des travaux (en cours) de réaménagement de la gare maritime de Nador, dont 9,5 MDH pour les travaux d’entretien des infrastructures et de services (dragage et entretiens divers, zones ombragées, réaménagement des espaces pour l’accueil, prestations de gardiennage et de nettoyage…), a-t-il expliqué.

Et d’ajouter que la flotte maritime déployée a été renforcée pour atteindre une capacité quotidienne de transport d’environ 8.946 passagers et 2.583 véhicules, faisant observer que l’administration du port œuvre, en partenariat avec tous les intervenants, sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, à assurer la réussite de l’opération “Marhaba 2023” et la fluidité du trafic au sein du port.

Le port Beni Ansar passagers, qui se positionne comme deuxième plateforme portuaire au Royaume, a clôturé la campagne Marhaba 2022 avec un trafic de 440.211 passagers et 112.054 véhicules, qui ont transité par le port du 5 juin au 15 septembre 2022, a relevé M. Lefdaoui, notant qu’il a réalisé respectivement 26 % et 21 % du trafic passagers et véhicules des ports marocains durant cette période.

LR/MAP