Le Maroc, un pont entre l’Afrique et l’Europe (Ambassadeur)

Plaque tournante des échanges économiques, sociaux et culturels, le Maroc constitue un pont entre l’Afrique et l’Europe, a affirmé mardi l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla, revenant sur les avancées du Maroc dans différents secteurs sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

Porte d’entrée vers l’Afrique, le Maroc est un pays moderne en plein croissance, qui s’est hissé en référence en matière de stabilité, de paix, de sécurité et de progrès dans le pourtour méditerranéen, a souligné l’ambassadeur dans un entretien accordé à l’agence de presse italienne Agricolae, indiquant que les relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Europe sont “étroites et dynamiques”.

“Elles témoignent de la volonté des deux parties de construire un partenariat stratégique fondé sur le respect mutuel, le dialogue et la coopération”, a-t-il relevé, passant en revue les principales étapes de ces relations renforcées par des accords bilatéraux et multilatéraux visant à consolider le partenariat entre les deux parties.

Par ailleurs, il a souligné que “l’Italie peut représenter une porte d’entrée vers l’Europe pour le Maroc”, estime-t-il il, faisant savoir que Rabat et Rome collaborent stratégiquement dans de nombreux secteurs, notamment le commerce, l’énergie, l’agriculture, la pêche, la migration et la sécurité.

Ils partagent également une vision commune sur les questions régionales et internationales, notamment la stabilité de la Méditerranée et du Sahel, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, et le soutien au multilatéralisme, poursuit-il.

“Rome peut également être un partenaire privilégié de Rabat dans sa stratégie de développement du continent africain, où les deux pays ont des intérêts convergents et complémentaires”, fait il observer, notant que “l’Italie et le Maroc ont tout intérêt à accélérer la mise en œuvre de leur partenariat stratégique multidimensionnel, qui s’avère bénéfique non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l’Europe et l’Afrique”.

Le diplomate a mis en lumière le Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique multidimensionnel Maroc-Italie, signé le 5 juillet 2023 à Rome dans le but de renforcer le partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays, soulignant que ce document traduit la volonté du Maroc et de l’Italie de consolider leurs relations bilatérales, fondées sur le respect mutuel, le dialogue et la coopération.

Couvrant différents domaines, il constitue “un outil ambitieux et innovant qui ouvre de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays”. Il s’agit d’un exemple de coopération réussie, “dont peuvent bénéficier non seulement le Maroc et l’Italie, mais aussi l’Europe et l’Afrique”, fait valoir l’ambassadeur.

En outre, M. Balla est revenu sur les accords conclus entre le Maroc et la Grande-Bretagne, d’un coté, et avec l’Espagne d’un autre coté, pour la construction d’un tunnel sous le détroit de Gibraltar, permettant d’acheminer des marchandises en temps quasi réel d’un continent à l’autre.

Dans un autre sillage, l’ambassadeur a relevé que le Royaume a réussi à construire un modèle de gestion de l’eau efficace, unique en son genre et considéré comme un exemple au niveau international, menant une politique volontariste et ambitieuse de long terme, assurant que la gestion des ressources en eau a toujours été une priorité pour le Maroc, disposé à partager son expérience avec d’autres pays, notamment du Maghreb.

Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc poursuit aussi sa marche soutenue de consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et des libertés publiques, s’est il félicité, saisissant l’occasion pour mettre en avant la symbolique de la Fête du Trône, qui sera célébrée le 30 juillet.

“La Fête du Trône perpétue les liens immuables de loyauté entre le peuple et le Souverain et de l’unité de l’État marocain”, se réjouit M.Balla, relevant que “cette célébration, que nos amis italiens partagent avec nous, nous offre l’occasion de rappeler les liens historiques d’amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République italienne, qui remontent à la période des Républiques maritimes et du Royaume de la dynastie almoravide (1053-1147)”.

Ces liens s’enrichissent par la présence d’une forte communauté marocaine qui contribue positivement au développement économique et social de son pays d’accueil, et d’une communauté italienne consolidée résidant au Maroc, a-t-il conclu.

