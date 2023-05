Marché de l’emploi | Un observatoire reposant sur l’IA verra bientôt le jour

Partager Facebook

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a affirmé, mercredi à Rabat, que le ministère œuvre pour la création d’un observatoire du marché de l’emploi reposant sur l’intelligence artificielle.

Il devra renfermer une base de données sur les métiers disponibles et offrira en l’occurrence la possibilité pour le chercheur d’emploi de déposer son CV.

Sur la base des données disponibles, le chercheur d’emploi aura ainsi accès aux métiers correspondants à son CV et à sa localisation géographique, a expliqué Younes Sekkouri, lors de l’ouverture des travaux d’une journée d’étude sur le système d’orientation scolaire et professionnelle et de conseil universitaire organisée par le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Il a ajouté qu’il s’agit ici d’une auto-orientation basée sur l’intelligence artificielle et la dynamique d’emploi. D’après le ministre, cet observatoire, fruit d’un travail de longue haleine en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique, devra assister les acteurs du marché du travail et les renseigner sur l’offre et la demande. « Nous nous orientons vers un système d’emploi reconnaissant moins les diplômes et privilégiant les compétences professionnelles directes relatives aux métiers sollicités », a précisé le ministre.

LR/MAP