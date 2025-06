Loudyi reçoit la ministre de la Défense de la République Démocratique Fédérale d’Éthiopie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, a reçu mardi Mme Aysha Mohammed Mussa, ministre de la Défense de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie, accompagnée d’une importante délégation en visite de travail au Royaume.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Ethiopie, a été marquée par la signature de l’Accord de coopération dans le domaine militaire, en présence du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

L’accord porte sur la coopération dans les domaines de la formation, de l’entraînement et exercices, de la recherche scientifique, de la santé militaire ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises dans différents domaines d’intérêt commun. Il prévoit également la création d’une commission militaire mixte devant arrêter les axes de coopération et se réunissant alternativement à Rabat et à Addis-Abeba.

Les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale et les voies et moyens de la renforcer davantage dans les domaines d’intérêt commun, et ont souligné le rôle positif et constructif du Royaume du Maroc et de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans le continent africain, poursuit le communiqué.

Cette rencontre a été également l’occasion pour mettre en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, faisant du Royaume du Maroc un acteur dynamique de stabilité et de prospérité partagés au profit du continent africain.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ces relations à travers la mise en œuvre de l’Accord de coopération dans le domaine de la défense signé ce mardi, ainsi que la régularité des échanges de visites des responsables des deux pays.

LR/MAP