L’ONMT met le cap sur l’Afrique en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) met le cap sur le marché africain en signant un partenariat stratégique, jeudi à Rabat, avec Wakanow, l’un des Tour-Opérateur (TO) leaders en Afrique.

Cet accord, signé entre M. Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT et M. Adedeji Adebayo, PDG du TO nigérian Wakanow a pour but de renforcer l’attractivité de la destination Maroc sur les marchés africains, en particulier ceux de l’Afrique de l’Ouest et augmenter les flux à partir de ces marchés émetteurs prometteurs, indique un communiqué de l’ONMT.

Le TO panafricain s’engage à accroitre considérablement ses réservations à destination du Maroc à travers cet accord qui couvre une période de cinq années, fait savoir la même source.

Pour l’année en cours, un contrat de partenariat a été conclu entre les deux parties, fixant un objectif de 5.000 touristes pour la saison été 2024 en provenance du marché nigérian, précise le communiqué.

Ce partenariat est d’autant plus stratégique qu’en 2025, le Maroc accueillera la Coupe d’Afrique des Nations. Un évènement sportif majeur pour le continent africain qui drainera un flux important de touristes aussi bien d’Afrique que de la diaspora africaine en Europe.

D’ici 2029, Wakanow s’engage à réaliser près de 66.000 réservations au profit de la destination Maroc. Pour cela, l’ONMT et Wakanow vont déployer une campagne marketing agressive dans la région.

Le dispositif de communication ciblera tous les supports comme l’affichage, le digital, les réseaux sociaux, le marketing d’influence, en plus d’actions off line grâce notamment à une large couverture dans les principaux médias africains.

Le TO Wakanow dispose d’un réseau de 47 agences de voyages réparties en Afrique, totalisant 237 agents de voyages, en plus d’un centre d’appel employant 160 opérateurs.

Leader de la région de l’Afrique de l’Ouest, Wakanow figure aujourd’hui parmi les agences de voyage en ligne les plus robustes du continent africain, particulièrement au Nigeria.

Les dessertes aériennes entre le Maroc et le Nigeria confortent l’ONMT et Wakanow dans l’atteinte de leurs objectifs. Le Nigeria dispose, en effet, d’une bonne couverture régionale grâce aux multiples lignes aériennes de ses compagnies aériennes.

De son côté, Royal Air Maroc couvre déjà le Nigeria grâce à une ligne directe Casablanca-Lagos, en plus de son large réseau au départ et à destination des principales villes et capitales africaines.

LR/MAP