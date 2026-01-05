L’ONDA lance un centre de commandement opérationnel au sein de l’aéroport Mohammed V

Partager Facebook

L’Office national des Aéroports (ONDA) vient de mettre en service un Airport Operational Center (APOC) à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Ce centre stratégique marque une avancée structurante dans l’organisation opérationnelle du premier aéroport du Royaume et contribuera à la fluidité durant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et les grands événements internationaux futurs que le Maroc accueillera, indique l’ONDA dans un communiqué.

Installé au cœur de l’aéroport Mohammed V, le nouveau centre névralgique de la gestion des Opérations aéroportuaires est un centre de supervision et de coordination réunissant, dans un espace unique, l’ensemble des acteurs clés de l’exploitation aéroportuaire, à savoir, les services du ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), les compagnies aériennes, les assistants en escale (Handlers), l’exploitant aéroportuaire, les services de la navigation aérienne et du contrôle du trafic aérien, les équipes de maintenance et les services IT, fait savoir la même source.

Fonctionnant en continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, l’APOC devient le centre névralgique en couvrant l’ensemble des processus clés de l’aéroport Mohammed V, depuis la planification et la coordination des opérations avions, la gestion des pistes, des postes de stationnement et de la circulation au sol, jusqu’au pilotage des flux bagages départs et arrivées, au suivi des ressources, à la coordination des parcours passagers, à la fluidité aux points de contrôle et à l’embarquement.

Il intègre également la gestion de la mobilité, de la circulation et du stationnement, le suivi des infrastructures critiques et des opérations de maintenance, ainsi que la coordination opérationnelle des dispositifs de sûreté et de sécurité.

Concrètement, pour les passagers, l’APOC se traduit par des temps d’attente optimisés, une expérience plus fluide et une information en temps réel. Pour les compagnies aériennes, il offre une meilleure coordination des ressources, une réduction des retards et une efficacité opérationnelle renforcée.

Dans un contexte de croissance soutenue du trafic aérien, estimée à plus de 12% par an, et de complexification croissante des opérations, l’APOC apporte une réponse concrète aux enjeux de performance et de résilience de l’aéroport Mohammed V, hub majeur pour le trafic national, africain et international.

À travers la mise en service de ce centre, l’ONDA réaffirme son engagement en faveur d’un pilotage moderne, proactif et coordonné de ses infrastructures, en parfaite cohérence avec la stratégie “Aéroports 2030”.

LR/MAP