L’Inspecteur Général des FAR, M. Berrid reçoit le Chef d’État-major des Forces de Défense du Kenya

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Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, lundi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Général d’Armée Charles Muriu Kahariri, Chef d’Etat-Major des Forces de Défense du Kenya, en visite de travail au Maroc du 30 mars au 3 avril à la tête d’une importante délégation militaire.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de mettre en exergue les relations d’amitié et de coopération militaire qui lient le Royaume du Maroc et la République du Kenya, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

L’inspecteur Général des FAR et le Chef d’Etat-Major des Forces de Défense du Kenya ont également exprimé leur volonté commune de consolider davantage ces relations dans le même esprit d’amitié et de confiance partagée.

Par ailleurs, il convient de préciser que dans le cadre de la promotion des échanges entre les armées des deux pays, un projet d’accord de coopération dans le domaine de la défense est en cours d’étude, conclut le communiqué.

LR/MAP