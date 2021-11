L’expérience marocaine en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels mise en exergue à Nouakchott

Partager Facebook

L’expérience marocaine en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels a été mise en exergue lors de la 25è session de la Conférence sur l’archéologie et le patrimoine culturel dans les pays arabes, tenue les 1er et 2 novembre à Nouakchott.

S’exprimant lors de cette rencontre initiée par l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et la Science (ALECSO), le chef du service des musées à la Direction du patrimoine culturel relevant du département de la Culture, Fouad Mahdaoui, a souligné les “formidables réalisations” accomplies par le Maroc dans ce domaine, notamment celles se rapportant à la modernisation de l’arsenal juridique et à la lutte contre les fouilles non autorisées et le pillage des monuments historiques.

Dans ce contexte, il a rappelé les efforts inlassables déployés par le Royaume pour restituer le patrimoine culturel volé, évoquant notamment la récupération d’une collection de 25.500 pièces archéologiques saisies par la douane française en 2005 et 2006.

La conférence, organisée en collaboration avec le ministère mauritanien de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement sous le thème “Sécurité patrimoniale dans le monde arabe”, a permis à de nombreuses délégations de prendre connaissance de l’expérience marocaine dans les domaines liés notamment à la formation des formateurs spécialisés dans la protection du patrimoine.

La conférence a été sanctionnée par une panoplie de recommandations portant notamment sur le renforcement des aspects pénal, administratif et civil dans les systèmes législatifs nationaux, l’importance d’inscrire le droit à la propriété culturelle en tant que droit de l’Homme et la prise de mesures efficaces pour lutter contre le trafic illégal de biens culturels.

Les participants ont préconisé aussi le renforcement des mesures de protection des sites archéologiques et des musées au niveau national, la réalisation des inventaires et la consolidation de l’approche participative dans le domaine de la protection du patrimoine.

Les participants à cette conférence ont discuté de plusieurs thèmes portant sur “Le patrimoine archéologique dans le monde arabe face aux dangers et catastrophes naturelles qui le menacent”, “La coopération arabe et régionale dans le domaine de la sécurité archéologique : Expériences” et “le système juridique et les législations liées à la sécurité archéologique dans les pays arabes : Réalité et solutions”.

LR/MAP