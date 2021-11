COP26 | Akhannouch prend part au Sommet mondial des leaders sur l’accélération de l’innovation et du déploiement des technologies propres

Partager Facebook

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a pris part aux travaux du Sommet mondial des leaders sur l’accélération de l’innovation et du déploiement des technologies propres, organisé mardi dans le cadre de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) qui se poursuit à Glasgow, en Écosse.

Dans une allocution à cette occasion, M. Akhannouch a indiqué que les secteurs de la Recherche-Innovation et de l’Énergie constituent les défis stratégiques d’avenir sur lesquels repose le Nouveau modèle de développement du Royaume, insistant que l’engagement marocain dans la dynamique de transition énergétique représente un choix politique volontariste du pays, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, indique, mardi soir, un communiqué du département du chef du gouvernement.

Les travaux du Sommet, dont l’ouverture a été donnée par le premier ministre britannique Boris Johnson, ont connu la participation du président américain Joe Biden, du premier ministre indien Narendra Modi, du président kényan Uhuru Kenyatta et de la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, entre autres hautes personnalités.

Le Maroc, rappelle-t-on, est représenté au Sommet de la COP26 par une délégation conduite par M. Akhannouch et composée notamment de Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Ce sommet crucial constitue pour le Maroc une occasion pour présenter les politiques et stratégies ambitieuses que le Royaume a engagées avec succès, sous la Sage Conduite de SM le Roi Mohammed VI, afin de consolider les bases du développement durable, encourager la transition énergétique et soutenir les technologies propres, et ce dans le cadre du renforcement de la contribution effective du Maroc aux efforts internationaux dans ce domaine, conformément à ses obligations internationales.

LR/MAP