Les priorités du Maroc en matière sociale, en parfaite harmonie avec celles de l’OIT (Houngbo)

Les priorités gouvernementales du Maroc en matière sociale sont en parfaite harmonie avec celles de l’Organisation internationale du travail (OIT), a affirmé, mardi à Rabat, le directeur général de l’OIT, Gilbert Fossoun Houngbo.

Lors de ses entretiens avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le directeur général de l’OIT a souligné l’importance de l’Etat social comme priorité du gouvernement à la faveur des différents chantiers lancés dans ce sens, notamment la protection sociale, la réforme des régimes de retraite, outre la politique nationale de l’emploi, l’entreprenariat, ainsi que les différentes initiatives et projets en cours tendant à promouvoir le volet social au Maroc.

Cette entrevue a été aussi l’occasion de passer en revue les importants axes de l’action gouvernementale et les chantiers sociaux à venir, a indiqué à la presse M. Houngbo.

Il a également été question, lors de cette rencontre, d’inviter le Maroc à se joindre à la coalition de l’OIT pour la justice sociale et à l’Accélérateur mondial pour l’emploi et la protection sociale et des transitions justes, lancé à l’initiative du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a-t-il révélé.

Lancée en 2023, la coalition pour la justice sociale vise à améliorer la collaboration mondiale pour combler les lacunes en matière de justice sociale et faire progresser le programme de développement durable à l’horizon 2030, les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Agenda pour le travail décent.

Ces missions sont consacrées par l’Accélérateur mondial pour l’emploi et la protection sociale et des transitions justes, une initiative, lancée en 2021, et qui se propose la création d’emplois décents principalement dans les secteurs de l’économie verte, du numérique et des soins.

