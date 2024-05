La Maroc, un modèle à suivre en matière de couverture sanitaire universelle (DG de l’OIT)

Partager Facebook

Le Maroc est un modèle à suivre en matière de couverture sanitaire universelle bénéficiant à de tous les citoyens, y compris les travailleurs du secteur informel, a affirmé, mardi à Rabat, le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert F. Houngbo.

Cité dans un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale, M. Houngbo a fait part, lors d’entretiens avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, de son admiration pour l’évolution significative de ce secteur dans le Royaume, grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le directeur général de l’OIT, en visite de travail au Maroc, a également souligné l’importance de l’expérience marocaine dans le domaine de la santé et de la protection sociale, appelant à en tirer profit et échanger les expertises avec d’autres pays.

M. Houngbo a loué cette expérience pionnière qui reflète l’engagement du Royaume du Maroc à assurer une vie digne à tous les citoyens, formant l’espoir de voir se renforcer davantage la coopération et la coordination commune à même de concrétiser encore plus de succès dans ce domaine, et partant de consolider les relations bilatérales entre le Maroc et l’OIT.

A cet égard, le DG de l’OIT a salué la Haute Vision Royale et les efforts constants de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion du secteur de la Santé et de la Protection sociale dans le Royaume, permettant ainsi le renforcement de l’infrastructure de santé et l’amélioration des services fournis aux travailleurs, y compris ceux relevant du secteur informel.

Plus tôt dans la journée, le DG de l’OIT s’est entretenu avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Cette visite au Maroc constitue l’occasion pour M. Houngbo de rencontrer plusieurs ministres et responsables, ainsi que de participer à un évènement Haut-Niveau Tripartite sur l’État social et le dialogue social, et à une table ronde de Haut Niveau sur la justice sociale et les mutations du marché du travail.

