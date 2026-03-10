Attaques iraniennes | La défense qataris annonce avoir contré une nouvelle salve de missiles

Les systèmes de défense qataris ont intercepté, mardi, une nouvelle salve de missiles, faisant suite à une série d’attaques menées par l’Iran contre le Qatar.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, le ministère qatari de la Défense a fait savoir que “les forces armées qataries ont intercepté une attaque de missiles visant l’État du Qatar”, après que de fortes détonations ont été entendues au-dessus de Doha.

Le ministère qatari de l’Intérieur avait, avant cette attaque, émis une alerte faisant état d’une “menace sécuritaire élevée”, tout en exhortant l’ensemble des citoyens à rester chez eux et à éviter tout déplacement afin de préserver la sécurité publique.

Plusieurs pays arabes, dont le Qatar, sont la cible d’attaques de drones et de missiles iraniens visant des sites et des installations depuis le début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran.

