Le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman déterminés à développer leur coopération bilatérale

Le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman ont affirmé, mardi à Rabat, leur volonté d’aller de l’avant dans le renforcement de la coopération bilatérale en matière politique, économique, commercial, industriel, judiciaire et de développement et dans tous les domaines susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des travaux de la 6ème session de la Commission mixte Maroc-Sultanat d’Oman, co-présidés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction du niveau des relations bilatérales grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de son frère, Sa Majesté le Sultan Haitham ben Tariq.

Le ministre omanais des Affaires étrangères effectue une visite officielle dans le Royaume à la tête d’une importante délégation de son pays composée de représentants de plusieurs secteurs concernés par la coopération bilatérale, à l’occasion de la tenue de la 6ème Commission mixte Maroc-Sultanat d’Oman.

LR/MAP