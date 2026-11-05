Le peuple marocain, de Tanger à Lagouira, célèbre vendredi le 51e anniversaire de la glorieuse Marche verte

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Le peuple marocain, de Tanger à Lagouira, célèbre, vendredi, le 51e anniversaire de la Marche Verte, une épopée nationale mémorable et une étape marquante du processus de parachèvement de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume, incarnant la parfaite symbiose entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain.

La commémoration de cet évènement riche en significations et enseignements est une occasion pour se remémorer une page radieuse de l’histoire nationale et poursuivre la mobilisation constante afin de consolider la dynamique de progrès et de développement, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Elle constitue, de même, une opportunité pour rendre hommage au génie du Feu SM Hassan II, que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde, qui a initié, d’une main de maître, cette Marche pacifique ayant permis, de la plus belle des manières, la libération du Sahara marocain du joug colonial espagnol grâce à une démarche civilisée saluée par le monde entier.

Le 6 novembre 1975, quelque 350 000 volontaires, venus de toutes les régions du Royaume et représentant l’ensemble des franges de la société, ont pris le chemin du Sud dans l’unité, l’ordre et la discipline. Ils se sont mobilisés pacifiquement dans un élan inédit, en réponse à l’appel Royal historique.

Devant d’immenses foules munies du Saint Coran et armées d’une foi que rien ne saurait ébranler, les autorités coloniales n’ont eu d’autre choix que de se plier à la volonté du Roi et du peuple et de proclamer la fin de la colonisation des provinces du Sud.

Le drapeau national a été hissé dans le ciel de Laâyoune le 28 février 1976, suivi par la récupération de Oued Ed-dahab le 14 août 1979, marquant ainsi la fin de l’occupation et de la présence étrangère dans ces provinces.

La célébration du 51e anniversaire de la glorieuse Marche verte intervient dans un contexte politique et diplomatique marqué par le large consensus international autour de la marocanité du Sahara et l’appui à la légitimité des droits historiques du Royaume sur ses provinces du sud.

À cet égard, la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue le 30 octobre dernier, a marqué un tournant décisif ayant consacré le soutien croissant à la vision marocaine comme en témoigne le vote de 11 membres du Conseil de sécurité en faveur du projet de résolution présenté par les Etats-Unis sur la question du Sahara marocain, considérant l’Initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté du Royaume comme seule base réaliste pour résoudre définitivement ce différend régional artificiel.

Ces percées diplomatiques s’inscrivent dans le prolongement de la dynamique de développement multidimensionnel que connaissent les provinces du Sud du Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI. Un essor consolidé par la vision stratégique insufflée par le Nouveau Modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le Souverain en 2015.

Grâce à ce chantier royal, les provinces du Sud sont devenues des hubs économiques et d’investissement ouverts sur l’Afrique, portés par de grands projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures (transports, ports, aéroports) et des énergies renouvelables, outre les avancées majeures dans les services sociaux, tels que la santé, le logement et l’éducation, permettant d’afficher des taux de croissance les plus élevés et les meilleurs indicateurs d’emploi à l’échelle nationale.

Cette dynamique économique est confortée par les initiatives Royales stratégiques à portée africaine et internationale, notamment le Processus des Etats Africains Atlantiques, l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que le projet stratégique du gazoduc africain atlantique Nigeria-Maroc. Autant de projets qui font du Sahara marocain un pont stratégique pour l’intégration régionale et le co-développement, ainsi qu’un maillon clé dans la connexion du continent africain au reste du monde.

Ce processus de développement intégré des provinces du sud consacre, en outre, la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi pour la consécration de la démocratie locale et de la participation des populations de la région dans la gestion de leurs affaires locales. Ces régions sont ainsi érigées en modèle de développement durable, plaçant le citoyen au cœur des priorités et des politiques publiques.

Célébré dans la communion et la liesse, l’anniversaire de la glorieuse Marche verte constitue une source intarissable d’enseignements, incarnant l’attachement indéfectible du peuple marocain aux constantes nationales et aux sacralités du Royaume dans le cadre d’un front intérieur solide et d’une mobilisation continue derrière Sa Majesté le Roi pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et la poursuite de la marche de développement et de progrès pour un avenir plus radieux et prospère.

LR/MAP