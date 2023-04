Le Ministère de la Santé et de la Protection sociale célèbre la semaine mondiale de la vaccination

Partager Facebook

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale célèbre, du 24 au 28 avril à l’instar de la communauté internationale, la semaine mondiale de la vaccination 2023 sous le thème “La vaccination des enfants, une protection des générations” avec pour objectif de mettre en évidence le rôle important que jouent les vaccins pour protéger les personnes de tout âge contre de nombreuses maladies.

Cette semaine vise à sensibiliser les parents et les différents acteurs sur l’importance de la vaccination en tant qu’intervention de santé publique ayant le meilleur rapport coût-efficacité et de rappeler que les vaccins sont essentiels à la protection des générations futures contre des maladies mortelles et handicapantes, infectieuses et cancéreuses, souligne le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, le ministère rappelle que le respect du calendrier national de vaccination permet une protection optimale de la santé des générations futures, à travers le renforcement du système immunitaire par des vaccins sûrs et efficaces.

Grâce à la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’implication effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, le Maroc fait partie des pays pionniers qui se sont engagés pour assurer aux enfants le droit à la santé en leur permettant l’accès continu à des vaccins sûrs, efficaces et gratuits selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et du Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination.

Par ailleurs, de grandes avancées ont été réalisées au Maroc en matière de vaccination contre les maladies cibles responsables auparavant de morbidité et mortalité élevées chez les enfants. Ainsi, les efforts déployés dans le cadre du Programme National d’Immunisation, ont permis d’atteindre des taux considérables de couverture vaccinale nationale contre les maladies ciblées, relève-t-on.

