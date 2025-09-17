Le Médiateur du Royaume souligne l’importance de l’engagement du législateur pour l’égalité administrative

Partager Facebook

Le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq, a affirmé mercredi à Rabat que l’égalité administrative du genre requiert une plus grande vigilance du législateur à ce sujet, ainsi que l’engagement de l’administration à observer les dispositions constitutionnelles en la matière.

Intervenant à l’ouverture d’un atelier interactif avec des acteurs de la société civile sur le thème “L’administration marocaine et les enjeux de l’égalité Homme-femme”, M. Tariq a insisté sur la nécessité pour l’administration de s’imprégner d’un référentiel de valeurs moderne, mettant l’accent sur le rôle de la justice dans la protection des droits et sur l’engagement des institutions nationales en faveur de la consécration des valeurs universelles et de la promotion de la culture de non-discrimination.

Après avoir mis en lumière les avancées majeures accomplies par le Maroc dans le domaine des politiques d’égalité grâce à la Haute Volonté Royale, le Médiateur du Royaume a souligné que les réformes administratives ont permis d’engranger d’importants acquis en termes de représentation féminine au sein du Parlement et des collectivités territoriales, ajoutant que le pays a franchi d’importantes étapes sur la voie de la consolidation du “tissu institutionnel” de soutien, d’autonomisation et de protection.

En revanche, il a relevé que les questions inhérentes à l’égalité administrative demeurent en dehors des préoccupations des acteurs politiques en termes de mise en œuvre, d’évaluation, d’élaboration et de plaidoyer, précisant que l’égalité administrative est intrinsèquement liée à la loi.

Concernant le programme “Vers une administration de l’égalité”, M. Tariq a expliqué qu’il offre “un moment de réflexion collective” et une occasion pour mettre en lumière ces dispositions juridiques y afférentes, comme il constitue une initiative visant à élaborer un indicateur national sur l’égalité administrative et à engager un débat public élargi sur le lien entre les textes normatifs et les pratiques réelles, en vue de renforcer l’appropriation collective de la valeur de l’égalité et son ancrage dans l’action des administrations et dans les politiques publiques.

Pour sa part, Zineb Chebihi, d’ONU Femmes Maroc, a salué l’initiative ambitieuse de l’institution du Médiateur du Royaume visant à intégrer la dimension genre dans l’analyse des textes et pratiques administratives, estimant que cette démarche s’aligne avec les engagements internationaux du Maroc dans le cadre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

L’ONU Femmes entend accompagner cette dynamique à travers le renforcement des capacités des institutions à intégrer l’approche genre, la production de données détaillées pour suivre les inégalités, ainsi que le soutien des efforts de plaidoyer et de réforme en faveur d’une administration plus juste et sensible à l’approche genre, a-t-elle indiqué, tout en louant la démarche participative menée à cet égard par l’Institution du Médiateur vis-à-vis des institutions publiques, de la société civile et du monde académique.

Les travaux de cet atelier se sont articulés autour de deux sessions, la première ayant porté sur les politiques sociales et l’enjeu de l’égalité, avec des interventions traitant du droit des femmes à la protection sociale et à bénéficier des programmes de relogement.

La seconde session a été consacrée à la question de l’autonomisation administrative, politique et économique des femmes, abordant notamment le droit des femmes à l’accès aux documents administratifs, la problématique de leur accès aux postes de responsabilité, ainsi que l’autonomisation économique des femmes soulaliyates.

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs acteurs de la société civile et des militants des droits de l’Homme, s’inscrit dans le cadre du programme “Vers une administration de l’égalité 2025-2026”, adopté par l’Institution du Médiateur comme thématique de l’année, et qui consacre le principe d’égalité et de non-discrimination entre les sexes comme règle constitutionnelle encadrant la relation des citoyens avec l’administration.

Ce programme s’appuie sur les prérogatives de l’institution en matière de gouvernance administrative et de détection des dysfonctionnements, tout en s’ouvrant sur les différents partenaires gouvernementaux, établissements publics, instances constitutionnelles, société civile et universités, le but étant de promouvoir les bonnes pratiques et de développer les textes et législations consolidant les valeurs d’égalité et d’équité.

