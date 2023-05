Partager Facebook

Le Maroc ne participe d’aucune manière que ce soit au conflit en Ukraine, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, en visite de travail dans le Royaume, M. Bourita a réaffirmé “la position constante du Maroc sur le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté des pays”, notant que le Royaume s’est engagé depuis le début de la crise en Ukraine à privilégier le respect de la légalité et du Droit international et le non-recours à la force pour le règlement des conflits, ainsi que l’encouragement du dialogue et du respect des résolutions pertinentes de l’ONU.

“Le Maroc est concerné par cette guerre car, premièrement, elle nuit à la sécurité et à la stabilité régionales, et deuxièmement à cause de ses répercussions et conséquences économiques sur de nombreux pays, dont le Royaume”, a expliqué le ministre.

“Le Maroc entretient de bonnes relations avec la Russie et l’Ukraine et promeut une solution pacifique à ce conflit”, a-t-il dit.

Il a ainsi cité l’initiative de paix proposée par le président ukrainien Volodymir Zelensky, ainsi que les autres contributions, tout en précisant que ces dernières ne doivent aucunement dévier de l’objectif central: celui de promouvoir une issue pacifique à ce conflit.

La visite de M. Kuleba au Maroc est la première d’un ministre ukrainien des Affaires étrangères depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992.

