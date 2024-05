Le Maroc et le Sénégal se félicités de l’état des relations stratégiques singulières les unissant

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal se sont félicités de l’état des relations stratégiques singulières les unissant et de la profondeur des liens historiques uniques entre les peuples marocain et sénégalais.

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint publié, lundi à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre sénégalaise de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall.

Dans ce Communiqué conjoint, les deux ministres ont également réaffirmé la volonté partagée de faire du partenariat stratégique maroco-sénégalais un modèle exceptionnel de coopération inter-africaine, fondée sur les valeurs de solidarité, d’échange, de confiance et de partage.

Dans ce sens, la cheffe de la diplomatie sénégalaise a hautement salué les grandes avancées réalisées dans le cadre de ce partenariat stratégique entre les deux pays, illustré notamment par des visites fréquentes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à Dakar, et le lancement de plusieurs projets dans divers secteurs, tels que l’infrastructure, la pêche, l’habitat, la santé, l’agriculture et le développement humain.

Au cours de leur entretien, les deux ministres ont aussi réaffirmé que le Maroc et le Sénégal, dont les valeurs africaines d’intégration et de complémentarité occupent une place capitale dans leurs orientations stratégiques, continueront d’inscrire leur action dans les objectifs de développement du Continent et d’œuvrer en vue de les concrétiser au service de la jeunesse et en réponse aux attentes sociales.

Ils ont également souligné le rôle clé des secteurs privés marocain et sénégalais dans la promotion du développement des relations bilatérales et l’encouragement de nouveaux investissements dans les deux pays frères dans le cadre d’un partenariat économique “gagnant-gagnant”.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres ont relevé, avec satisfaction, leur convergence de vues sur les différentes questions évoquées, précise-t-on dans le Communiqué conjoint.

M. Bourita et Mme Fall ont, par ailleurs, réitéré leur détermination à participer aux efforts de règlement des différends en Afrique et salué les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et par le Sénégal, avec la nouvelle impulsion du Président, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en faveur de la paix et du développement du continent africain.

Les deux ministres sont convenus de continuer à appuyer, de manière concertée et mutuelle, les candidatures marocaine et sénégalaise au niveau des instances régionales et internationales.

LR/MAP