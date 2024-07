Le Maroc et le Niger renforcent leur coopération dans le domaine du transport

Les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et le Niger dans le domaine du transport et de la logistique ont été au centre d’un entretien, lundi à Rabat, du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, avec son homologue nigérien, le Colonel Major Salissou Mahaman Salissou.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération Sud-Sud consolidées par l’Initiative atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.

Au cours de cette entrevue, les deux ministres ont salué l’excellence des relations de coopération maroco-nigériennes, exprimant leur volonté de les promouvoir davantage, notamment dans le secteur du transport, à travers la mise en place d’un comité de travail chargé d’élaborer un cadre général de coopération technique pour l’échange d’expertises et le développement des compétences dans ce domaine.

L’accent a été aussi mis sur la priorisation de la sécurité routière comme axe fondamental de travail commun, en mettant l’expertise de l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) à la disposition de la partie nigérienne.

Il s’agit aussi de permettre au Niger de bénéficier de l’expérience marocaine dans le secteur aéroportuaire et de l’aviation civile.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, le ministre nigérien a indiqué avoir examiné les opportunités d’accès à la façade atlantique qu’offre le port de Dakhla, en cours de réalisation, faisant part de sa fierté que la mise en œuvre de cette infrastructure portière soit réalisée à 100 % par des compétences marocaines.

Il a en outre fait part de ses remerciements au Maroc pour son accompagnement du Niger qui s’est engagé, depuis juin 2023, dans une nouvelle dynamique tournée vers la préservation de la dignité du peuple nigérien.

Pour sa part, M. Abdeljalil a affirmé que son département est entièrement disposé à prêter main forte à ce pays frère, en particulier dans le domaine du transport, rappelant que, conformément aux Hautes Instructions Royales, le Royaume a mis à la disposition des pays du Sahel ses infrastructures routières, ferroviaires et portuaires.

Le ministre a également adressé une invitation à son homologue nigérien pour participer à la 4ème conférence mondiale de la sécurité routière, qui se tiendra à Marrakech en février 2025.

Le ministre nigérien avait pris part, vendredi dernier, à la 7ème édition du “Morocco Today Forum” (MTF) placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LR/MAP