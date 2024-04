Le Maroc et le Libéria réaffirment leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume du Maroc et la République du Libéria ont réaffirmé, jeudi à Rabat, leur volonté d’œuvrer davantage pour renforcer, consolider et diversifier les domaines de leur coopération bilatérale pour englober des secteurs prometteurs.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue libérienne, Sara Beysolow Nyanti, les deux parties ont cité notamment les domaines de l’agriculture, de la santé, des engrais, de la pêche, de l’investissement, de l’eau et du tourisme, outre le renforcement des capacités, qui constituent les axes stratégiques du Liberia conformément aux orientations du président Joseph Boakai.

Les deux ministres ont également exprimé leur satisfaction des progrès réalisés dans les différents domaines de coopération visant le renforcement et le développement des compétences au Libéria, à travers l’octroi de bourses d’études et la formation professionnelle.

Selon le Communiqué conjoint, les deux parties partagent une vision commune du développement du commerce et de la promotion des investissements et aspirent à établir un partenariat économique solide en invitant le secteur privé des deux pays à jouer un rôle de premier plan dans la stimulation et le renforcement de leurs échanges économiques et à contribuer au développement durable.

M. Bourita et Mme Nyanti se sont, par ailleurs, félicités des liens profonds d’amitié fraternelle et séculaire unissant les peuples marocain et libérien et d’estime mutuelle entre SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Frère, Son Excellence le Président Joseph Boakai, ainsi que de la volonté commune de faire du partenariat maroco-libérien un modèle exceptionnel de coopération interafricaine, fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage.

Les deux pays, souligne le Communiqué conjoint, sont aussi convenus de soutenir mutuellement, le cas échéant, les candidatures marocaine et libérienne au niveau des mécanismes de coopération régionale et internationale.

En outre, le Maroc et le Libéria se sont félicités de l’avancement du mégaprojet de gazoduc Maroc-Nigeria qui, une fois achevé, contribuera à améliorer les conditions de vie et à renforcer l’intégration économique des pays de la région en libérant leur potentiel industriel et en réduisant leur déficit énergétique.

D’autre part, les deux parties sont convenues de tenir la troisième commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Libéria avant la fin du deuxième semestre 2024, indique le Communiqué conjoint, ajoutant que les dates de cette réunion seront arrêtées, de commun accord, par voie diplomatique.

LR/MAP