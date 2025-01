Le Maroc et le Libéria réaffirment leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale

Partager Facebook

Le Maroc et le Libéria ont réaffirmé, vendredi à Laâyoune, leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale et de faire du partenariat maroco-libérien un modèle exceptionnel de coopération interafricaine.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, les deux parties se sont également félicitées des liens solides de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays et ont réaffirmé la volonté partagée de faire du partenariat maroco-libérien un modèle exceptionnel de coopération interafricaine, fondée sur les valeurs de solidarité et de soutien mutuel.

A cet égard, les deux ministres ont passé en revue la coopération fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines d’intérêt commun et ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés dans divers domaines, tout en réaffirmant leur engagement à explorer de nouvelles voies de coopération dans les domaines prioritaires tels que l’investissement, l’industrie, le commerce, la pêche et les énergies renouvelables, la santé, l’eau, l’éducation, les infrastructures, les droits des femmes et les mines.

Reconnaissant les importantes potentialités économiques offertes par les deux pays, M. Bourita et Mme Nyanti sont convenus d’intensifier davantage leurs efforts pour développer et diversifier les échanges commerciaux, établir un partenariat économique mutuellement avantageux et accroître les échanges commerciaux bilatéraux, en invitant les communautés d’affaires des deux pays à tirer profit des opportunités offertes par le Maroc et le Libéria.

A cet égard, M. Bourita a réitéré la disposition du Royaume du Maroc à contribuer à la mise en œuvre du Plan National de Développement de la République du Liberia, visant à fournir des services sociaux de base et à promouvoir le développement social et économique dans le pays.

A l’issue des travaux de cette Commission mixte de coopération, les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs instruments juridiques dans les domaines de l’industrie, de la coopération commerciale, de l’exploration et recherche minière, de la justice et de l’État de droit, de la gestion intégrée des ressources en eau, du développement social, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, du tourisme, de la jeunesse, de la formation des professionnels de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’octroi de bourses d’études, de stages et de partage d’expertises.

LR/MAP