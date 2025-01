Le Maroc s’engage aux côtés du Malawi par des actions concrètes (MAE)

Partager Facebook

Le Maroc s’engage aux côtés du Malawi par des actions concrètes que ce soit au sein des instances régionales et internationales ou au niveau de l’Union africaine (UA), a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre des Affaires étrangères de la République du Malawi, Nancy Tembo.

Le Royaume, en tant que pays épris des valeurs d’amitié, ne cesse de confirmer son engagement envers le Malawi par des actions concrètes, au sein notamment du Conseil des droits de l’Homme et de l’ONU, en général, ainsi qu’à travers une collaboration renforcée au sein de l’UA, a dit Mme Tembo lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La cheffe de la diplomatie malawite a souligné, en outre, que le soutien mutuel constant entre le Maroc et le Malawi au sein des instances régionales, continentales et internationales témoigne de leur engagement et volonté commune de renforcer davantage leur coopération.

Mme Tembo a rappelé, à cet égard, la conclusion, l’année dernière, de la feuille de route bilatérale 2024-2026, qui a permis de récolter des bénéfices mutuels, soulignant le soutien tangible et la solidarité du Maroc en faveur du peuple malawite, en particulier en période des catastrophes naturelles.

En matière de sécurité alimentaire, le Maroc a notamment fait don de 20.000 tonnes de fertilisants à ce pays en vue de soutenir l’activité agricole, véritable pilier de l’économie du Malawi, et de générer de nouvelles opportunités d’emploi.

La ministre malawite a insisté sur l’importance aussi de la coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur, mettant en avant les bourses d’études offertes par le Royaume aux étudiants de son pays, un soutien qui “bénéficie largement au peuple du Malawi”.

À l’issue de ces entretiens, un communiqué conjoint a été signé réaffirmant le soutien du Malawi à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara marocain.

Dans ce cadre, Mme Tembo a mis en évidence les progrès significatifs réalisés dans les provinces du Sud du Maroc, notamment en matière d’infrastructures, d’universités et d’amélioration du système éducatif, ainsi que le “développement colossal” que connaît cette région du Royaume.

