Séisme d’Al Haouz | Le gouvernement mettra en œuvre tous ses moyens dans la phase de la reconstruction rapide (Akhannouch)

Le gouvernement mettra en œuvre tous ses moyens dans la phase de la reconstruction rapide, qui comprendra les écoles, hôpitaux et structures vitales affectés pas le séisme, a indiqué, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

M. Akhannouch, qui a présidé la 4ème réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits suite au séisme d’Al Haouz, a souligné que la réalisation de ces projets sera financée à travers le compte spécial de solidarité pour la gestion des effets du tremblement de terre, créée sur Hautes Instructions Royales, rapporte un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Une série de réunions seront tenues au cours des prochains jours afin de coordonner les efforts et de finaliser la vision relative à la mise en œuvre des projets de développement dans les zones sinistrées, a-t-il précisé, assurant que la dynamique gouvernementale se poursuit pour la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures endommagées et pour le renforcement du développement social et économique dans ces zones, selon le communiqué.

La réunion, qui a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets du programme d’urgence intégré et multisectoriel ayant fait l’objet de Hautes Directives Royales, a été l’occasion d’aborder le projet de création d’une agence dédiée visant à assurer la mise en œuvre optimale de ce programme, qui aura pour mission principale le suivi du déploiement efficace des projets de reconstruction et de réhabilitation, ainsi que les investissements prévus dans les zones sinistrées, d’après la même source.

Ont pris part à 4ème cette réunion, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufik, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki et de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor.

Ont pris part également à cette réunion la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, ainsi que Radouane Arrach, secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et Said Layt, directeur du Développement rural et des zones de montagne au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

