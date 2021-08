Le Maroc adhère à la Charte du Groupe arabe de coopération spatiale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a adhéré à la Charte du Groupe arabe de coopération spatiale lors de la récente visite effectuée par une délégation du Centre royal marocain de télédétection spatiale (CRTS), conduite par son DG Driss Al Haddani, à Abu-Dhabi.

Après la signature de la charte par M. Al Haddani, le Royaume a ratifié officiellement la charte du Groupe de coopération spatiale arabe, une entité régionale axée sur le spatial créée en 2019 par cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis.

Présidé par l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, le groupe est chargé de coordonner les efforts spatiaux régionaux entre les 14 États membres : les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Bahreïn, Oman, le Koweït, la Jordanie, l’Algérie, la Tunisie, le Soudan, l’Égypte, le Liban, le Maroc, l’Irak et la Mauritanie.

Le groupe régional a pour mission d’encourager et de coordonner la coopération des pays membres dans le domaine spatial, notamment à travers l’harmonisation des réglementations entre les autorités spatiales, l’adoption d’une position unifiée lors des forums régionaux et internationaux et l’orientation d’initiatives conjointes pour une collaboration globale.

Le conseiller en sciences spatiales à l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, Ibrahim Al-Qasim, s’est félicité de la visite de la délégation du CRTS à Abu Dhabi et de l’adhésion du Maroc à la Charte du Groupe arabe de coopération spatiale.

“Cette visite fraternelle s’est déroulée sous l’égide de l’initiative du Groupe arabe de coopération spatiale, dans le cadre de l’échange de visites bilatérales, en vue d’échanger les connaissances et les expériences, de discuter des derniers développements, de consolider les relations et d’examiner les moyens permettant d’activer la coopération bilatérale et les projets communs avec les pays arabes frères”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Driss Al-Hadani a souligné que le Royaume était déterminé à rejoindre le Groupe arabe de coopération spatiale, ajoutant que la signature de la charte de base du groupe, lors d’une visite officielle de la délégation du CRTS aux Émirats Arabes Unis, reflète la profondeur des relations fraternelles liant les deux pays dans tous les domaines, particulièrement dans le spatial.

LR/MAP