Le hub régional Dakhla-Oued Eddahab consolidera la profondeur africaine du Royaume et favorisera le renforcement de la coopération avec les pays africains frères, a souligné, jeudi à Dakhla, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du 1er forum MD Sahara, initié par le groupe media Maroc Diplomatique, M. Methqal a affirmé que la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud a permis un développement accéléré de cette région, en favorisant son intégration à l’échelle nationale, régionale et continentale.

Dans cette lignée, M. Methqal a mis l’accent sur les avancées économiques et sociales importantes que connaissent les provinces du Sud que ce soit à Dakhla-Oued Eddahab ou Laâyoune-Sakia El Hamara, grâce au développement de multiples projets économiques, aux grands chantiers d’infrastructures, et au lancement de projets d’investissement combinant à la fois le secteur privé marocain et des partenaires internationaux.

Dans ce cadre, le DG de l’AMCI a précisé qu’environ 70% des projets programmés ont été réalisés et leurs impacts positifs ont été ressentis dans plusieurs secteurs, citant à cet égard les infrastructures routières, l’éducation, la santé et l’emploi.

La réalisation des grands projets structurants tels que le port de Dakhla Atlantique, les installations d’énergies renouvelables, la construction d’universités et d’écoles supérieures sont de nature à renforcer l’attractivité de la région pour en faire un hub économique et d’investissement important, a-t-il poursuivi.

L’engagement des populations dans le processus de développement des provinces du Sud à travers l’implication de leurs élus et une large participation de leurs populations dans le processus électoral constituent un tournant historique important, a soutenu M. Methqal.

La mobilisation nationale de tous les acteurs sur le terrain sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, contribuera à la réussite de l’ensemble des efforts entrepris que ce soient sur les volets diplomatiques ou économiques, et donnera aux provinces du Sud une place de choix sur l’échiquier national, régional, continental et international.

‘’Aujourd’hui, nous sommes en train d’assister à l’émergence d’un futur grand pôle économique dans nos provinces du Sud, qui aura des répercussions positives sur la population de la région ainsi que sur l’ensemble du continent Africain’’, s’est-il réjoui.

De même, il a assuré que la question du Sahara marocain demeure une priorité absolue pour la diplomatie marocaine, faisant observer que la cause nationale a connu ces dernières années une évolution positive avec des résultats concrets et importants, grâce à la sagesse et la vision intégrée de SM le Roi.

Le Maroc a poursuivi ses efforts fructueux pour élargir le cercle des pays qui ne reconnaissent pas l’entité fantoche, portant leur nombre à 164 Etats, a-t-il avancé.

Aujourd’hui, plus de 24 pays issus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique, ont déjà pris la décision d’ouvrir des consulats généraux dans les provinces du Sud à Dakhla et à Laâyoune, contribuant à faire de ces deux villes des provinces du Sud des pôles consulaires importants, a fait savoir M. Methqal.

Ces consécrations confirment de manière édifiante la souveraineté et l’unité des territoires marocains et traduisent la reconnaissance explicite par ces pays de la marocanité du Sahara et de leur confiance dans la sécurité, la stabilité et la prospérité dont jouissent nos provinces du sud, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, il a mis en exergue la récente résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée en octobre qui vient conforter les acquis réalisés par le Royaume dans le dossier du Sahara, rendus possibles grâce à l’engagement personnel et au suivi permanent du Souverain, tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Les travaux de la première édition du forum MD Sahara se tiennent sous le thème “les provinces du Sud: grandes ouvertures diplomatiques et nouvelles voies de développement”.

Cet événement annuel se propose de réunir des intervenants prestigieux, officiels, décisionnaires, analystes et experts en présence d’un public pertinent, autour de thématiques ayant essentiellement trait au développement des provinces du Sud et à leur rôle de hub africain et de porte sur le monde.

