Le gouvernement parallèle des jeunes plaide pour des stratégies de développement multidimensionnelles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) a présenté, jeudi à Rabat, un mémorandum adressé au chef du gouvernement, dans lequel il plaide notamment pour la mise en œuvre de stratégies de développement multidimensionnelles.

Présenté lors d’un point de presse, ce document intitulé « Cahier de la jeunesse patriote », contient 150 propositions reposant sur 7 piliers fondamentaux, à savoir « l’amélioration des services sociaux et la promotion de l’économie du savoir et de l’intelligence artificielle », « l’équilibre écologique et le développement durable », « le développement de l’économie nationale et des mécanismes de gouvernance », « le renforcement de l’aménagement du territoire national et le développement territorial », « les politiques de la jeunesse », « le développement politique et civil » et « les relations maroco-africaines et la défense de l’intégrité territoriale ».

Le « Cahier de la jeunesse patriote » est un plaidoyer pour promouvoir la qualité de toutes les politiques publiques au Maroc, à même de redynamiser l’action du nouveau gouvernement en la matière, a souligné à cette occasion le président du GPJ, Ismail El Hamraoui, ajoutant qu’il contient un ensemble de propositions et des idées présentées en guise de réactivité avec le programme du gouvernement.

« C’est également une occasion de lancer un débat public visant à renforcer le processus démocratique dans notre pays », a indiqué M. El Hamraoui, ajoutant que le GPJ organisera, prochainement, des tournées dans les différentes régions du Royaume pour faire émerger les propositions du mémorandum.

Il a, par ailleurs, estimé que la jeunesse marocaine représente désormais une « force de proposition » pouvant contribuer au changement positif dans les différents domaines. « Il faut intégrer davantage les jeunes dans la vie politique et démocratique », a-t-il dit.

Le GPJ est une initiative citoyenne lancée par une association marocaine non gouvernementale, avec comme principale vocation de participer à l’évaluation et au suivi des politiques publiques et d’être une force de proposition.

LR/MAP