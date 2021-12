Le gouvernement a élaboré des programmes d’emploi prenant en compte les spécificités territoriales

Partager Facebook

Le gouvernement a élaboré des programmes d’emploi au niveau national prenant en compte toutes les tranches d’âge et les spécificités territoriales, a affirmé le ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

S’exprimant, jeudi à Fès, lors d’une rencontre de concertation régionale sur la mise en œuvre du programme gouvernemental dans le domaine de l’emploi, de l’inclusion économique et de soutien de l’initiative individuelle, le ministre a souligné que le gouvernement a mis en place une feuille de route pour la concrétisation des programmes structurants dans le domaine de l’emploi et de la création des entreprises conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Ces programmes revêtent une importance particulière dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, a-t-il rappelé lors de cette rencontre, qui constitue, d’après le ministre, une occasion pour « informer des difficultés de la région et dresser un état des lieux du marché de l’emploi et des projets lancés » en favorisant l’implication des opérateurs régionaux dans la mise en œuvre des programmes et des projets qui seront lancés en début de l’année prochaine.

De son coté, le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a souligné l’importance de cette réunion de concertation régionale qui constitue une occasion pour échanger autour du programme gouvernemental dans le domaine de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, ajoutant que l’objectif est d’élaborer une politique régionale intégrée dans le domaine de l’emploi et de l’entreprenariat.

Le président du Conseil de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari a, quant à lui, indiqué que le Conseil régional accorde une grande attention à l’intégration économique qui constitue l’une des priorités du contrat programme conclu entre l’État et la Région, mettant l’accent sur les différents programmes engagés au niveau régional dans les domaines de l’emploi, l’appui de l’entreprise, le développement des compétences et de la formation professionnelle.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment des gouverneurs des neuf provinces et préfectures de la région Fès-Meknès, a été marquée par la présentation d’un exposé sur le potentiel de la région, ses atouts, son climat d’affaires et sa vision de développement. L’accent a été mis sur le contrat programme Etat-Région, la situation du marché du travail et la dynamique d’investissement et de l’entrepreneuriat au niveau régional.

LR/MAP