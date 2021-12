Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre Miyara et l’ambassadeur de Russie à Rabat

Partager Facebook

Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre d’entretiens jeudi à Rabat, entre le président de la Chambre des Conseillers, Naam Miyara et l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Maroc, Valérian Vladimirovitch Shuvaev.

A cette occasion, M.Miyara a exprimé sa grande satisfaction du niveau des relations d’amitié et de coopération entre le Royaume et la Russie, notant que ces liens se sont renforcés davantage suite à la visite historique de SM le Roi Mohammed VI à Moscow en 2016, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

De même, le président de la Chambre des Conseillers, a souligné l’importance d’investir dans les opportunités qu’offrent les deux pays aux niveaux économique et industriel et ce dans le cadre du partenariat stratégique lancé par les deux Chefs d’Etat.

Au sujet de la coopération parlementaire, M.Miyara a rappelé la visite au Maroc en mai 2015 de la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko , appelant dans ce sens à accélérer le rythme des relations bilatérales selon un plan d’action commun, visant l’échange d’expériences et d’expertises dans les différents domaines de coopération et de concertation autour des questions d’ordre régional et international, dont la migration et le terrorisme.

Concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, M.Miyara s’est félicité de l’appui de la Fédération de la Russie aux efforts des Nations Unies visant à trouver une solution politique et durable au différend artificiel autour du Sahara Marocain, mettant l’accent dans ce sens sur l’importance et la justesse de l’initiative d’autonomie dans les provinces du Sud sous souveraineté marocaine.

M.Miyara a salué également, le rôle que joue la Fédération de la Russie sur les plans régional et continental en faveur de la réalisation de l’intégration africaine, ainsi que son attachement à la paix et à la stabilité en Afrique , faisant part de la disposition du Royaume à œuvrer pour le renforcement de la coopération triangulaire Maroc-Afrique-Russie.

Pour sa part, M. Shuvaev a mis en avant le climat de sécurité et de stabilité ainsi que le progrès économique que connait le Royaume, exprimant la volonté de son pays d’approfondir et de diversifier le partenariat avec le Maroc dans tous les domaines sociaux-économiques outre l’action commune pour relever les défis liés à la sécurité, l’immigration , la paix, le développement et les impacts de la crise sanitaire de Covid-19.

Le diplomate russe a fait part du soutien de son pays aux efforts des Nations Unies pour trouver une solution politique , définitive et consensuelle au conflit du Sahara, note le communiqué.

LR/MAP