Le Foprel approuve la proclamation de Rabat comme capitale de la coopération Sud-Sud

Le Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL) a fait part, vendredi à Mexico, de son appui et son adhésion à la proclamation de Rabat comme “capitale de la coopération Sud-Sud”.

Cette déclaration avait couronné les travaux du Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes, organisé récemment à Rabat sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisé par la Chambre des Conseillers, ce Forum est le premier du genre réunissant les institutions parlementaires de trois groupements régionaux issus de 32 pays.

Pour le Foprel, les objectifs énoncés dans la Déclaration de Rabat sont conformes à son plan d’action portant sur la réalisation des Objectifs du développement durable, l’instauration de la paix, la couverture sanitaire universelle, la garantie d’une migration sûre et ordonnée, la promotion des droits de l’homme, la transparence dans la gestion des affaires publiques, la relance économique et sociale, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique.

Le Foprel que le Maroc avait rejoint en tant que membre observateur en 2014, est composé des présidents des parlements du Guatemala, Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, Costa Rica, Panama, la République dominicaine, le Mexique et Porto Rico.

Ce Forum régional a tenu à saluer le rôle clé du Parlement marocain, dans le renforcement des relations d’amitié et de coopération avec l’instance législative régionale et avec les différents parlements de ses Etats membres.

S’exprimant lors de la 40ème session du Foprel, qui vient de se tenir à Mexico, le vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine a relevé l’importance de consolider le partenariat interparlementaire sud-sud, ainsi que la pertinence de la stratégie diplomatique du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, pour soutenir la coopération entre les pays du sud pour hâter le développement attendu par les peuples.

“Le Parlement marocain est fier des relations de coopération et de partenariat avec le Foprel, illustré par la tenue dans le Royaume des sessions du Forum en 2016 et 2017”, a-t-il indiqué en présence du vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benomar et de l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfettah Lebbar.

LR/MAP