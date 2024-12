Le Conseiller à la Sécurité nationale de la République d’Irak réitère le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseiller à la Sécurité nationale de la République d’Irak, Qassem Al-Araji, a réitéré, lundi à Rabat, la position de son pays soutenant l’intégrité territoriale du Royaume.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Al-Araji a indiqué que cette rencontre a été l’occasion d’aborder plusieurs questions régionales, ajoutant que “le dialogue et l’action diplomatique sont la base pour la résolution de tous les problèmes et les différends”.

Les deux parties ont également évoqué les questions d’intérêt commun et mis l’accent sur les relations enracinées et durables liant les peuples marocain et irakien, ainsi que sur l’importance de renforcer les relations bilatérales qui demeurent “stratégiques, anciennes et que nous œuvrons à développer davantage”, a-t-il ajouté.

LR/MAP