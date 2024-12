Ahmad Majdalani salue les efforts du Maroc pour l’admission de la Palestine en tant que membre de plein droit à l’ONU

Partager Facebook

Le ministre palestinien du Développement social, Ahmad Majdalani, a salué, lundi à Rabat, les efforts déployés par le Maroc pour l’admission de la Palestine en tant que membre de plein droit aux Nations Unies.

“La quête d’une adhésion pleine et entière aux Nations Unies est une question prioritaire pour la Palestine, et nous apprécions les efforts du Maroc dans ce sens”, a indiqué M. Majdalani dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le responsable palestinien a également salué le rôle joué par le Royaume, à travers ses canaux diplomatiques, en vue de “la formulation d’une conception spécifique et concrète de notre vision d’un cessez-le-feu et d’un arrêt de l’agression contre le peuple palestinien, et l’acheminement des denrées alimentaires et médicales vers la Bande de Gaza”.

Par ailleurs, M. Majdalani a insisté sur l’intégrité des territoires palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Al-Qods-Est, ainsi que l’unité du régime politique palestinien fondé sur la juridiction géographique, politique et juridique de l’État de Palestine et de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), représentant unique et légitime”.

LR/MAP