Le Chef du gouvernement s’entretient à Paris avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s’est entretenu, samedi, avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en marge de l’inauguration du pavillon marocain au Salon international de l’Agriculture (SIA) de Paris, où le Royaume est invité d’honneur (22 février-2 mars).

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Barrot s’est dit « très heureux d’être aux côtés du Chef du gouvernement marocain au SIA sur le stand du Maroc », d’autant plus que « cette année, pour la première fois dans l’histoire du salon international de l’Agriculture, nous avons un pays hôte, le Maroc ».

« Cette invitation s’inscrit dans la suite de la visite du président de la République effectuée à l’automne dernier au Maroc, qui a ouvert un nouveau chapitre, un nouveau livre dans la relation entre le Maroc et la France», a-t-il dit, “ce qui a permis de multiplier les voies de coopération entre nos deux pays, à commencer par la coopération et les échanges dans le domaine agricole, puisque de part et d’autre de la Méditerranée, nous voulons créer les conditions de notre souveraineté alimentaire et agricole, notre indépendance. C’est pourquoi nous avons tant à gagner à travailler ensemble».

Le chef de la diplomatie française perçoit la vitrine qu’offre à voir le pavillon marocain comme «l’un des exemples très concrets» du potentiel de cette coopération où des agriculteurs et coopératives viennent exposer au public français et international leurs productions, “dont j’ai pu mesurer la saveur et la qualité”, a-t-il ajouté.

M. Akhannouch avait auparavant inauguré le pavillon national qui se veut une vitrine de la richesse et de la diversité de l’agriculture marocaine, dans la foulée de sa présence à l’inauguration officielle du Salon international de l’Agriculture de Paris aux côtés du président français Emmanuel Macron.

Au cœur de ce salon organisé au Palais des expositions de la capitale française, le Royaume dispose d’un grand pavillon de 476 M2, où sont exposés notamment les produits labellisés du terroir marocain issus du travail des coopératives qui ont un savoir-faire séculaire et des produits agricoles qui reflètent la richesse et la diversité de ce secteur.

Le pavillon national donne à voir également d’autres aspects de l’authenticité et de la spécificité marocaines, à travers des animations culturelles et artistiques, des dégustations de produits et de mets marocains.

LR/MAP