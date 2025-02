SIA Paris | Le Maroc à l’honneur, symbole de “la profondeur” des liens d’amitié franco-marocains

Partager Facebook

La désignation du Maroc comme le premier pays étranger invité d’honneur du Salon International de l’Agriculture (SIA) de Paris (22 février-2 mars) reflète “la profondeur” des liens d’amitié “historiques” et “solides” entre le Royaume et la France, a souligné, dimanche, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari.

La participation du Maroc cette année à ce rendez-vous agricole international est “exceptionnelle”, a affirmé le ministre dans une interview à la MAP, soulignant que l’invitation française à cette édition reflète aussi la volonté commune des deux pays de renforcer la coopération dans le secteur agricole.

Le Royaume, a-t-il relevé, est présent “en force” cette année au SIA à travers un pavillon central mettant en avant les produits du terroir de 30 groupements de producteurs, issus de toutes les régions du Maroc, représentant près de 76 coopératives et 2.000 petits agriculteurs.

Cette participation, a précisé M. El Bouari, s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour accompagner les coopératives dans la commercialisation de leurs produits et l’amélioration de leurs revenus, en favorisant leur ouverture aux marchés internationaux.

La mise à l’honneur du Royaume au SIA trouve aussi un écho dans un événement à venir: en avril prochain, la France sera, à son tour, le pays invité d’honneur du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) de Meknès.

D’après le ministre, cette réciprocité illustre aussi la profondeur de la coopération franco-marocaine et l’engagement mutuel à renforcer les différents partenariats entre les deux pays.

Au cœur de ce Salon organisé au Palais des expositions de la capitale française, le Royaume dispose d’un grand pavillon de 476 M2, où sont exposés notamment les produits labellisés du terroir marocain issus du travail des coopératives qui ont un savoir-faire séculaire et des produits agricoles qui reflètent la richesse et la diversité de ce secteur.

Le pavillon national donne à voir également d’autres aspects de l’authenticité et de la spécificité marocaines, à travers des animations culturelles et artistiques, des dégustations de produits et de mets marocains.

Organisée sous le signe “Une fierté française”, la 61ème édition du Salon international de l’Agriculture de Paris accueille plus de 600.000 visiteurs. Quelque 4.000 animaux y sont exposés et 1.000 exposants présents sur une superficie de 16 hectares où sont installés 9 pavillons.

Créé en 1964, le SIA est considéré comme l’un des plus grands rassemblements mondiaux consacrés à l’alimentation et à l’agriculture, regroupant les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole.

LR/MAP