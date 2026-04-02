Le Chef du gouvernement préside la 10ème Commission Nationale des Investissements

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, la 10ème Commission Nationale des Investissements instituée par la nouvelle Charte de l’Investissement, opérationnelle depuis mars 2023, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au début de cette réunion, M. Akhannouch a souligné la forte dynamique d’investissement que connait le Royaume depuis l’opérationnalisation de la nouvelle charte d’investissement, relevant que les investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré un niveau record, s’inscrivant en 2025 à environ 56,1 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 22% en comparaison avec le pic enregistré en 2018, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Le Chef du gouvernement a assuré que la mise en œuvre du dispositif de soutien à la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME), consacre une nouvelle dynamique territoriale, en cohérence avec la vision royale visant à promouvoir l’investissement pour l’ériger en levier de promotion de l’économie nationale, en vue de réaliser un développement global et durable et créer des opportunités d’emploi, particulièrement pour les jeunes.

Lors de cette session, la Commission Nationale des Investissements a approuvé 30 projets de conventions et 14 avenants à des conventions dans le cadre du dispositif principal. Les 44 projets approuvés portent sur un montant global de 86,36 milliards de dirhams, permettant la création de près de 20.500 emplois, dont 9.000 directs et 11.500 indirects.

Les investissements approuvés dans le cadre du dispositif principal concernent 19 provinces et préfectures dans 10 régions du Royaume. Ces provinces incluent notamment Inzegan, ait Melloul, Khémisset, Midelt, Nador, Oued Eddahab, et Rehamna.

Ces projets concernent 18 secteurs d’activité, dont le tourisme, les énergies renouvelables, l’industrie automobile, les infrastructures aéroportuaires, l’industrie agroalimentaire, la santé, les infrastructures ferroviaires, les mines, les télécommunications, l’industrie chimique et parachimique, l’industrie aéronautique et l’enseignement supérieur.

En ce qui concerne ces 44 projets, le secteur de l’industrie automobile est le principal pourvoyeur d’emplois, avec 38% du total, suivi du tourisme (17%) et de l’industrie agroalimentaire (12%).

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif stratégique, la Commission Nationale des Investissements a approuvé 2 projets de conventions totalisant 12 MMDH et plus de 2.100 emplois directs et un projet d’avenant.

Ces 3 projets couvrent deux secteurs d’activité à savoir l’industrie chimique et l’industrie automobile. Ils seront implantés dans les régions de Casablanca-Settat, de l’Oriental et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La Commission a également attribué le caractère stratégique à 4 projets stratégiques, totalisant un montant d’investissement total de plus de 33 MMDH permettant la création de 4.000 emplois directs.

LR/MAP