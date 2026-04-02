Maroc-France | Mezzour et Forissier examinent les moyens de renforcer le partenariat économique et commercial

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Les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la France ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité de France, Nicolas Forissier.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné que la visite de la délégation française s’inscrit dans le cadre du renforcement et la consolidation de partenariats économiques gagnant-gagnant, notamment à travers le rapprochement entre les entreprises marocaines et françaises.

À cette occasion, M. Forissier a indiqué que les relations bilatérales connaissent une dynamique exceptionnelle et en constante progression depuis la visite du Président de la République française, Emmanuel Macron, au Maroc.

Le ministre français a relevé que le Royaume, fort de ses stratégies de développement, constitue un pôle d’attractivité croissant pour les investisseurs internationaux.

Il a, dans ce sens, rappelé que la France est le premier investisseur étranger au Maroc, mettant en avant l’implication de groupes de référence dans l’industrie automobile, comme Renault et Stellantis. En outre, M. Forissier a cité l’exemple du groupe Transdev, impliqué dans la gestion du tramway de Rabat en partenariat avec les autorités marocaines.

De son côté, M. Mezzour a fait savoir que cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays et de les inscrire dans une dynamique de partenariat stratégique à moyen et long terme.

Cette visite de M. Forissier, marquée par la participation d’une délégation d’une trentaine d’entreprises françaises issues de secteurs stratégiques, s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer l’attractivité du Royaume et à promouvoir des projets de coopération structurants entre opérateurs économiques marocains et français, a-t-il poursuivi.

De même, M. Mezzour a affirmé que l’appui de la France constitue un levier important pour accompagner l’ambition du Maroc de se positionner comme une plateforme d’attractivité pour les entreprises et les investisseurs.

Les deux parties ont, enfin, réitéré leur volonté commune de consolider davantage les relations bilatérales et de les inscrire dans une trajectoire de coopération renforcée, pérenne et mutuellement bénéfique.

LR/MAP