Lancement de la plateforme digitale « LaâyouneConnect.com » avec le soutien des USA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La plateforme “Laâyouneconnect”, une initiative financée par le gouvernement américain, a été lancée mercredi à Laâyoune en vue de booster l’investissement et le marketing territorial de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet “Promouvoir les opportunités économiques de Dakhla et de Laâyoune”, financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers l’Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Ce projet, mis en œuvre par le bureau d’études et de conseil international JE Austin Associates (basé à Washington avec un bureau régional à Rabat) en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI), vise à promouvoir les potentialités et les atouts économiques de Laâyoune en vue de faciliter les opportunités d’échanges et de partenariats B2B, et de collaboration économique à l’échelle nationale et internationale dans plusieurs secteurs clés, notamment l’agribusiness, la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les énergies renouvelables et la logistique.

La plateforme “www.LaayouneConnect.com” favorisera également la mise en relation directe entre les entreprises locales et des investisseurs potentiels (nationaux et étrangers) et ce, à travers un moteur de recherche innovant permettant la recherche et la géolocalisation des entreprises selon leur secteur d’activité et leurs points d’intérêts (ouverture du capital à un investisseur, réalisation de joint-venture, recherche de fournisseurs et/ou de clients, etc.).

Pour le directeur régional adjoint de MEPI (US- Middle East Partnership Initiative), Tyler Joyner, cette plateforme permettra aux investisseurs tant au niveau national qu’international de trouver des informations sur les opportunités d’affaires à Laâyoune.

“Nous aiderons également les entreprises à se connecter les unes aux autres, à promouvoir le marketing B2B ainsi qu’à atteindre les investisseurs internationaux” a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement de ce projet, présidée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

Il a invité les hommes d’affaires à s’inscrire sur cette plateforme en vue de contribuer à la création de la croissance, de la richesse et de l’emploi.

De son côté, le directeur du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohammed Jifer, a indiqué que cette plateforme, qui s’inscrit dans le cadre de la transition digitale engagée par la région, constitue un maillon important dans la chaîne de valorisation de son potentiel économique et de son offre territoriale.

Il a mis en relief, à cette occasion, les avantages concurrentiels de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, dont la position géographique, la connectivité routière et aérienne et ses infrastructures “dernière génération” grâce aux financements du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

M. Jifer a également souligné le développement des investissements privés enregistré à Laâyoune durant les dernières années grâce aux financements des pouvoirs publics, aux politiques sectorielles et aux réformes engagées dans plusieurs secteurs d’activité et ayant bénéficié à l’amélioration du climat des affaires dans la région.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes à plusieurs jeunes entrepreneurs ayant bénéficié d’une formation organisée dans le cadre de ce projet de promotion des opportunités économiques à Laâyoune.

Une soixantaine de jeunes et femmes entrepreneurs ont profité jusqu’à présent de cette formation destinée à booster leur chiffre d’affaires via l’amélioration de leur visibilité sur le web, le marketing sur les réseaux sociaux, le e-commerce, et le networking.

LR/MAP