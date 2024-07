Laâyoune | Le Pavillon bleu hissé pour la 17è fois consécutive sur la plage de Foum El Oued

Partager Facebook

Le Pavillon Bleu, un label du programme “Plages propres” décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), a été hissé lundi, sur la plage de Foum El Oued (province de Laâyoune) pour la 17ème fois consécutive.

Cette cérémonie qui s’est déroulée en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, d’élus, des chefs des services déconcentrés et d’acteurs de la société civile, vient en récompense des efforts collectifs et soutenus déployés par les autorités locales et plusieurs partenaires, afin de préserver la propreté de la plage de Foum El-Oued.

L’octroi de ce label se fait sur la base du respect de quatre critères principaux, à savoir la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation à l’environnement et l’hygiène et la sécurité, ainsi que l’aménagement et la gestion.

S’étendant sur 7 km, la plage vit depuis le début de la saison estivale, à l’instar des autres plages du Royaumes, au rythme d’activités intenses portant sur le nettoyage, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement dans le cadre d’une synergie soutenue visant à consolider l’attractivité du site.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la commune de Foum El Oued, Mohamed Ayach a indiqué que l’octroi de ce prestigieux label à la plage de Foum El Oued se veut une reconnaissance aux efforts de tous les acteurs et partenaires, en vue d’assurer le respect des critères liés à la propreté, à la qualité des eaux de baignade, à l’organisation et à la sécurité.

Il a, dans ce sens, fait savoir qu’une série de mesures ont été prises portant notamment sur l’aménagement de la corniche et la mise en place des accessibilités, de caméras de surveillance, d’éclairage public et d’autres services.

Le label “Pavillon bleu” est une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires, délivré par la FEE pour distinguer les sites balnéaires qui répondent aux critères de qualité et de sécurité.

Son obtention nécessite une mise à niveau du site candidat en remplissant un certain nombre de critères notamment dans les domaines de l’hygiène, la propreté et la sécurité ainsi que la sensibilisation au développement durable et l’animation sportive, culturelle et artistique.

Sa reconduction est tributaire du maintien et de l’amélioration continue des acquis sur la base d’une réévaluation annuelle par la FEE de l’état des plages bénéficiaires.

Le label international Pavillon Bleu flottera sur 27 plages, quatre ports de plaisance et, pour la première fois au Maroc, sur un lac de montagne durant la saison estivale 2024.

Avec 32 sites labellisés au total, le Royaume se classe 18è parmi les 43 pays de l’hémisphère Nord pour le nombre de sites labellisés Pavillon Bleu.

LR/MAP