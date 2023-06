La visite au Maroc de la Première Dame des Etats-Unis, un nouveau jalon dans le raffermissement des liens séculaires maroco-américains

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Riche en rencontres humaines et visites dans des lieux culturels et socio-éducatifs, la visite au Maroc de la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, Mme Jill Biden, marque, sans nul doute, un nouveau jalon dans le raffermissement des liens séculaires et profonds entre Rabat et Washington.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre d’un voyage de six jours au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe, visant à renforcer les partenariats et à promouvoir les priorités communes au niveau de la région au nom des États-Unis d’Amérique, a constitué une occasion pour mettre en avant, encore une fois, les relations étroites et exemplaires de partenariat et d’amitié qui ont toujours lié le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

“Les États-Unis sont reconnaissants à l’égard de leur partenariat et amitié séculaire avec le Maroc”, a souligné la Première Dame des Etats-Unis lors d’une allocution prononcée dimanche à Marrakech, saluant, par la même occasion, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

La Première Dame des Etats-Unis a en outre, rappelé avoir été “gracieusement accueillie” à son arrivée, samedi après-midi à Marrakech, par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.

“Et au moment où nous nous faisions connaissance, elle m’a entretenu de Son action pour la sensibilisation des enfants et des jeunes sur l’importance de la protection de l’environnement”, a relevé Mme Biden qui s’est dit “inspirée par la passion de Son Altesse Royale”.

“Je suis animée de la volonté de relayer Son histoire à mon retour aux États-Unis, et ce dans le cadre des efforts visant à capitaliser sur les opportunités d’apprentissage les uns des autres. Parce que notre monde est lié ensemble à bien des égards et que les valeurs communes sont la fondation sur laquelle notre avenir devrait être édifié”, a-t-elle dit.

Lors de son séjour dans le Royaume, la Première Dame des Etats-Unis a visité, dimanche, la Médersa Ben Youssef, une institution historique et éducative emblématique située au cœur de l’ancienne Médina de Marrakech, où elle a échangé avec un groupe de jeunes sur la culture marocaine et l’engagement citoyen.

Ensuite, Mme Jill Biden s’est rendue à l’Association Ennakhil pour la Femme et l’Enfant (AEFE) pour prendre connaissance des programmes visant à apporter de l’assistance aux femmes et aux jeunes filles en situation difficile.

Lors de cette visite, la Première Dame des Etats-Unis a rencontré le personnel et les participantes de deux programmes financés par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID).

D’une valeur de 820.000 dollars, le premier programme se fixe pour objectif d’étendre les services de soutien aux femmes victimes de violences basées sur le genre. Ce programme comprend la création et le lancement d’une application mobile permettant des consultations virtuelles, ainsi que la mise en place d’un restaurant solidaire où, les femmes participent activement à la formation professionnelle.

Le deuxième programme, quant à lui, concerne six coopératives qui ont reçu des subventions en espèces dans le cadre du programme de financement coopératif.

D’une valeur de 18 millions de dollars, cette initiative a été mise en œuvre par GiveDirectly, en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Le programme soutient directement 1.400 coopératives marocaines économiquement impactées par différents chocs tels que la COVID-19, le changement climatique, la sécheresse et l’inflation, les aidant ainsi, à relancer leur production, à améliorer leurs moyens de subsistance et à devenir plus résilientes.

Lundi, Mme Jill Biden a visité le lycée collégial Ibn Al Aarif, qui a bénéficié du projet “Education Secondaire”.

Mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, et soutenu dans le cadre du programme de coopération “Compact II” conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats Unis d’Amérique, le projet, doté d’un budget de 112 millions de dollars américains, a bénéficié à 90 écoles publiques des régions Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lors de cette visite, la Première Dame des Etats-Unis a rencontré les étudiants, les enseignants, ainsi que le personnel du lycée collégial, se disant impressionnée par les différents clubs de renforcement des capacités de l’école, notamment les Clubs de Robotique et de Compétences de vie.

LR/MAP