La RAM inaugure son nouveau Lounge-VIP à l’aéroport Paris-Orly

La Royal Air Maroc (RAM) a inauguré, mercredi, son nouveau Lounge-VIP à l’aéroport Paris-Orly, un salon conçu avec des matériaux reflétant le luxe, la marocanité et la modernité, pour un maximum de confort de ses clients.

S’étendant sur plus de 300 m2 et inspiré de la culture marocaine, ce nouveau salon inclut toutes les commodités, dont un espace de restauration, un large business corner, une terrasse avec vue panoramique sur le tarmac, un espace prière et autres…le tout pensé pour faire bénéficier les clients de la RAM d’une pause détente des plus agréables, indique la compagnie nationale.

La cérémonie d’inauguration de ce nouveau espace s’est déroulée en présence de responsables de la RAM, de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), de représentants de l’autorité aéroportuaire, dont la directrice de l’aéroport Paris-Orly, des responsables d’agences de voyages partenaires de la compagnie aérienne marocaine, ainsi que de personnalités françaises et marocaines de différents horizons, dont des figures des arts et du cinéma.

Par ailleurs, et pour rendre le passage par ce nouveau Lounge-VIP baptisé Zénith encore plus agréable, les chefs de la compagnie nationale ont amélioré les recettes, avec une multitude de plats d’inspiration marocaine et internationale et une offre sucrée/salée et des plats chauds/froids très diversifiés.

”L’ouverture de ce salon, à travers lequel la RAM opère une remarquable montée en gamme à l’aéroport Paris-Orly, s’inscrit dans la continuité d’une série de nouveautés annoncées par le transporteur aérien ces dernières semaines, dont la refonte du catering et la retouche de l’uniforme des personnels à bord et au sol”, a déclaré Mohamed Amine El Jaouhari, directeur expérience client, lors d’une allocution de circonstance, ajoutant que la compagnie aérienne nationale a recentré ses actions sur le client aussi à bord de ses avions qu’au sol.

Dans la continuité de l’amélioration de l’expérience client, la RAM a revu toute la prestation catering à bord et a adapté ses prestations au temps de vol, dont l’harmonie cabine et tout ce qui produit le confort à bord, a-t-il ajouté.

Il s’agit du troisième salon de ce type de la RAM après ceux de Marrakech et de Casablanca, a de son côté déclaré à la MAP Amine El Farissi, directeur Europe au sein du transporteur aérien national.

Vu l’importance de la plateforme d’Orly, avec plus de 15 vols par jour sur le Maroc, la RAM a inauguré ce nouveau salon, de 300m2, dont 100m2 de terrasse, qui peut accueillir jusqu’à 100 personnes en place assise, avec plus de commodités et de confort pour sa clientèle notamment Business class et Première, a-t-il ajouté.

Ont accès au nouveau salon-VIP Orly de la Royal Air Maroc les passagers Business, les détenteurs des cartes fidélité Safar Flayer Glod, Platinium et Ambassador, ainsi qu’aux classes Sapphire et Emerald de One World.

L’aéroport Paris-Orly est l’une des plateformes européennes privilégiées de la Royal Air Maroc, étant le premier aéroport du continent desservi par le transporteur aérien marocain à la fois en termes de passagers que de fréquences.

LR/MAP