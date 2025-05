Bourita | Pour SM le Roi, l’Afrique atlantique est un cœur géostratégique et une matrice d’innovation et de résilience

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

“Pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, l’Afrique atlantique ne saurait être une périphérie du monde global. Elle est un cœur géostratégique, une interface dynamique entre continents, une matrice d’innovation et de résilience”, a affirmé, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans une allocution adressée à la 5ème réunion ministérielle du processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) qui se tient à Praia au Cap Vert, M. Bourita a souligné que “notre devoir est d’en faire une réalité, une réalité visible, tangible et durable”.

Il a, dans ce cadre, soutenu que le Partenariat africain atlantique est non seulement un instrument stratégique, mais il est aussi un processus politique, économique et humain, notant que ce partenariat porte en lui l’ambition d’une Afrique qui ne subit plus les vents de l’histoire, mais qui choisit sa direction et trace sa voie, avec lucidité, confiance et unité.

M. Bourita a réaffirmé, à cette occasion, la pleine détermination du Royaume du Maroc à faire avancer cette dynamique, à en garantir la continuité, et à en renforcer la portée.

Se félicitant de la vivacité, de la cohérence, de la constance, et de la détermination collective des pays du PEAA à inscrire l’espace africain atlantique dans une dynamique d’action, de solidarité et de co-prospérité, le ministre a relevé que “l’espace africain atlantique n’est, non plus, une abstraction géographique. C’est désormais une réalité stratégique, endogène et assumée”.

Il s’agit d’une “réalité portée par une conviction commune: celle que notre avenir sera plus sûr, plus prospère, et plus durable si nous le construisons ensemble”, a-t-il insisté.

M. Bourita a, dans ce sens, indiqué que l’Initiative Royale a donné naissance à un partenariat afro-africain inédit, incarnant l’essence de la responsabilité partagée, ajoutant qu’elle a posé les jalons d’un nouveau paradigme de coopération -à la fois pragmatique dans son approche, et ambitieux dans ses finalités: développement durable, sécurité maritime, protection de l’environnement, lutte contre les menaces transnationales.

“L’Afrique atlantique se trouve aujourd’hui à un point d’inflexion. Elle est scrutée, courtisée, mais aussi confrontée à des menaces multiples, systémiques et transversales”, a poursuivi M. Bourita, appelant les États atlantiques africains, à l’heure où d’autres espaces géostratégiques s’organisent en Europe, en Amérique et en Asie, à faire entendre “une voix audible, crédible et opérante”, en veillant à “renforcer notre ancrage transrégional, élargir les cercles de coopération et approfondir nos synergies”.

“Il ne s’agit pas seulement d’une ambition politique, mais d’un impératif de souveraineté et de développement”, a précisé le ministre, estimant que “la démarche empirique que nous poursuivons ensemble en est la traduction: le Forum des ministres de la Justice (avril 2024), la réunion des Présidents de Parlements (février 2025), ou encore la Conférence sur la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme (janvier 2025), sont autant de jalons qui ont élargi notre périmètre d’action et approfondi la cohérence de notre démarche”.

Dans la continuité de cette construction empirique, la réunion de Praia est l’occasion d’un bilan lucide et d’une projection stratégique, a dit le ministre, faisant remarquer que le rapport de mise en œuvre confirme que ce partenariat avance bien, identifie des actions tangibles et propose des recommandations pertinentes.

Parmi ces recommandations figurent l’organisation de réunions sectorielles, à l’image de celle des ministres de la Justice, qui a démontré l’efficacité d’une approche multisectorielle et décentralisée; la mise en place de mécanismes nationaux de coordination, indispensables pour articuler l’action interne des États avec la dynamique régionale du Processus; et l’inclusion de l’aquaculture dans les plans d’action, car il s’agit d’un domaine stratégique aux confluences de la sécurité alimentaire, de l’emploi et de la durabilité environnementale, a-t-il expliqué.

Le Maroc souscrit pleinement à ces recommandations et se dit prêt à y contribuer activement, à travers l’expertise de ses institutions, le partage de ses expériences et la mobilisation de ses partenaires, a affirmé M. Bourita.

Le ministre a conclu en appelant à faire, ensemble, de l’Atlantique africain “un levier d’unité, un moteur de prospérité partagée et un rempart de stabilité”.

LR/MAP