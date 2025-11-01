La ferveur s’empare d’Essaouira suite à la résolution historique du CS de l’ONU sur le Sahara marocain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ferveur s’est emparée de la ville d’Essaouira dont les différents quartiers et artères ont été le théâtre de scènes de joie et de liesse populaires, vendredi soir, après l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797 consacrée au Sahara marocain.

Dans une ambiance festive empreinte de fierté et de patriotisme, des milliers de Souiris, ainsi que des touristes et des visiteurs d’autres villes du Royaume, se sont rassemblés dans des lieux emblématiques de la Cité des Alizés, à l’instar de la place Moulay El Hassan et de la Sqala de la Kasbah, pour célébrer comme il se doit cette décision historique.

Agitant des drapeaux du Royaume et brandissant des portraits de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, scandaient avec ferveur “Le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc”, se félicitant de cette nouvelle résolution onusienne à même d’aboutir à un règlement définitif de la question du Sahara marocain, première cause nationale.

Pour de nombreux acteurs présents sur place, cette résolution onusienne marque “une nouvelle page de l’histoire du Maroc” et consacre “la position légitime et souveraine du Royaume sur ses provinces du Sud”.

Approchés par la MAP, des acteurs de la société civile ont fait part de leur immense joie et grande fierté suite à cette résolution, mettant en avant “l’attachement indéfectible des Souiris à l’intégrité territoriale du Maroc et leur mobilisation sans faille derrière Sa Majesté le Roi pour la préservation de la paix et de la stabilité du Royaume, et la promotion de son développement”.

Les festivités, qui se sont poursuivies jusqu’à une heure tardive de la nuit dans la ville des Alizés, illustrent ainsi l’élan patriotique partagé par toutes les composantes de la population de cette cité, à l’instar des autres régions du Royaume, déterminée à immortaliser ce moment historique dans l’allégresse et la fierté.

LR/MAP